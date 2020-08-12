Волейболистки «Алтай-АГАУ» начали подготовку к новому сезону

Неделю назад «Алтай-АГАУ» приступил к подготовке к чемпионату в высшей лиге «Б» среди женщин. Тренировочная работа проходит на базе СШОР А. Смертина. Здесь же волейболистки перед началом сборов получили медали за второе место в сибирской зоне по итогам прошлого сезона.

Могли дать бой

Волейболистки не играли и не тренировались с зимы, когда чемпионат в высшей лиге «Б» был остановлен накануне финальных туров из-за пандемии коронавируса. После такой паузы заставить себя работать непросто, но руководство начало сбор с приятного – раздачи наград.

Напомним, в прошлом году «Алтай-АГАУ» успешно преодолел первую стадию турнира, заняв второе место в сибирской зоне и завоевав путевку в общероссийский финал. Сложно сказать, как бы сложилась судьба барнаульских девушек там, но игру по ходу сезона подопечные Антона Колбунова демонстрировали уверенную, поэтому как минимум выглядели бы достойно.

— Объективно команды центральной зоны сильнее. Но и у нас коллектив был интересный, могли бы дать бой, – говорит директор «Алтай-АГАУ» Михаил Татаринцев.

В общем, турнир завершился на полуслове, а руководство лиги, посовещавшись, решило раздать медали тройке лучших в каждой из зон. Так барнаульцы стали серебряными призерами. Награждение провели, как только позволила эпидобстановка, и оно удачно совпало с первым днем предсезонных сборов.

Кадровый недобор

Серебряные медали – дело приятное, но давно минувших дней. Впереди новые задачи, нужно выступить как минимум не хуже. Правда, для этого придется постараться.

— Не тренировались мы давно, поэтому надо настраиваться на рабочий лад, – говорит доигровщик «Алтай-АГАУ» Валерия Марьясова. – Сейчас закладывается база на весь сезон, это очень важно.

Первый сбор главный тренер Антон Колбунов посвятит ОФП. Бег, силовые упражнения, работа на выносливость – все это займет около двух недель, после чего команда зайдет в зал АГАУ и приступит к игровым тренировкам.

Состав команды летом претерпел изменения, пока со знаком минус. Из-за проблем со здоровьем завершила карьеру Александра Иванова, красноярская легионерка «Алтай-АГАУ», здорово усилившая игру барнаульской команды в прошлом сезоне. Также попрощались с волейболом Полина Чепкасова, Ксения Райзер и Александра Зверева. Правда, по двум последним фигурам есть вопросы. Во всяком случае, Ксения Райзер очень удивилась, когда услышала, что Михаил Татаринцев объявил о ее окончании карьеры.

— Выходит, на пенсию меня провожают, – улыбается Ксения. – Хотя я не отказываюсь играть. Просто занята работой в банковской сфере, полноценно отдавать себя тренировкам и играм не могу. Но готова по возможности помогать команде, например в домашнем туре. Надеюсь, еще выйду на площадку.

Первый сбор с «Алтай-АГАУ» начали 10 девушек. Для полной обоймы нужно еще двоих.

Чемпионат в высшей лиге «Б» пройдет по привычной туровой схеме, соперники у «Алтай-АГАУ» остались те же. Первый тур стартует 28 сентября в Омске. В Барнауле команды соберутся в январе 2021 года.

В ходе церемонии награждения было подписано соглашение между «Алтай-АГАУ», ВК «Университет» и СШОР «Заря Алтая». Документ должен ликвидировать недопонимание между всеми сторонами в отношении перехода игроков. Кстати, в прошлом сезоне в составе «Алтай-АГАУ» выступали пять воспитанниц «Зари Алтая».