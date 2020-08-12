В рамках рабочей встречи обсудили вопрос благоустройства Барнаула после проведения ремонтных работ на инженерных сетях

До начала отопительного сезона остается все меньше времени, но работы по подготовке к нему в самом разгаре. Они по-настоящему масштабны, предельно значимы и актуальны.

В мероприятии приняли участие депутаты БГД Вячеслав Перерядов и Сергей Струченко, руководитель исполкома регионального отделения ОНФ Сергей Войтюк, директор Барнаульской тепломагистральной компании Александр Гросс, председатель комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула Александр Кощеев, представители подрядной организации, общественность.

Старшая первого подъезда Надежда Малыхина пожаловалась, что три дня жильцы дома практически не спали из-за шумных работ по вырубке берез. «С одной стороны, мы понимаем, что менять сети нужно: за зиму у нас два-три раза происходят порывы и мы сидим без отопления. С другой стороны, неужели нельзя было раскопать эту траншею более аккуратно, чтобы сохранить березы? Мы сильно возмущались по этому поводу, но буквально недавно узнали, что на охранной территории вокруг коммуникаций деревья вовсе сажать не положено», – поделилась жительница.

— На этом объекте мы меняем почти 800 м трубы диаметром 273 мм, – пояснил Александр Гросс. – Коммуникации здесь были в очень плохом состоянии, толщина нижней части трубопровода составляла не более 1 мм, и во время опрессовки труба не выдержала. Задержка начала работ была связана с тем, что пришлось снести 16 берез, которые росли даже не рядом, а над самой теплотрассой. Третьей особенностью объекта стал переход автомобильной дороги. В эти выходные мы ее перешли и восстановили асфальтовое покрытие согласно распоряжению администрации города. До конца недели участок будет смонтирован и порядка 5 тыс. жителей микрорайона получат горячую воду.

По словам Александра Гросса, изначально планировался снос 18 деревьев, поскольку вскрыть трассу без их повреждения технически оказалось невозможным. Но энергетики постарались спасти две березы. После того как завершится монтаж трубопровода, будет произведена обратная засыпка канала и в полном объеме восстановлено благоустройство.

— На этом участке березы мы восстанавливать не будем однозначно, поскольку это охранный участок, – констатировал директор БТМК. – Проведем переговоры с администрацией Индустриального района и вместе найдем участок, где можно высадить новые саженцы. Еще раз подчеркну, что благоустройство будет восстановлено в течение трех недель с момента окончания ремонтных работ на теплосети: подсыпан черный грунт, восстановлены тротуары и плитка в местах, где она была демонтирована.

Сергей Войтюк обратил внимание на тот факт, что восстановление благоустройства после ремонтных работ – дело небыстрое, особенно в местах, где ранее были проведены работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

— Проблема синхронизации работ по нацпроектам и ремонтным кампаниям ресурсовиков есть, но ситуация понемногу выправляется, – отметил Сергей Анатольевич. – В некоторых местах невозможно обойтись без перекопов дороги технологически, но стоит учитывать факт, что дорожное покрытие на дорогах разное, в частности на объектах БКД оно отличается дорожной подушкой. И если ресурсовики торопятся закрывать ордера, возникают ситуации, как в микрорайоне Дружном на ул. Попова, на улицах Молодёжной и Димитрова, где асфальтовое полотно попросту просело. Следует понимать и органам власти, и жителям, что, если мы хотим качественного восстановления дорог после раскопов, нужно соблюсти все процедуры правильно, поэтому где-то придется поездить и по щебенке, чтобы в дальнейшем все было сделано согласно нормативам.

268 ордеров на объекты теплового хозяйства выдано в пяти районах Барнаула. По итогам проверок составлено 62 протокола, на БТМК наложено 114 тыс. руб. административных штрафов за нарушение при проведении ремонтных работ и восстановлении благоустройства.

Руководитель фракции «ЕР» в Барнаульской городской Думе Вячеслав Перерядов отметил, что депутатский корпус контролирует ремонт инженерных сетей уже второй год.

— Задача депутатов совместно с БТМК проконтролировать процесс восстановительных работ так, чтобы не было повода обращаться к гарантийному сроку, – сказал депутат. – Отмечу, что в результате такого взаимодействия в этом году культура ремонтных работ значительно возросла: на объектах есть паспорта и ограждения, сотрудники носят каски и соблюдают технику безопасности.

По словам Александра Кощеева, контроль за закрытием ордеров возложен на районные администрации, они закрываются только после полного благоустройства участков, где проводились раскопки.

— Контроль осуществляет и депутатский корпус, и Народный фронт, так что недочеты устраняются до того, как ордера подаются на закрытие, а значит, и на оплату произведенных работ, – пояснил Александр Владимирович. – Правила в городе одни для всех, их нужно выполнять, поэтому мы все стоим на страже интересов барнаульцев в вопросах благоустройства после перекопов.