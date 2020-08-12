В Барнауле продолжают внедрять новые формы организации детского досуга

Постепенно столица края начинает возвращаться к очному взаимодействию с детьми. И хотя по-прежнему ограничений много – это касается и численной составляющей групп, и дистанции, и контроля за использованием средств индивидуальной защиты, но даже в таком виде живое общение доставляет намного больше радости, чем раньше.

Время тренировок…

— С целью обеспечения занятости учащихся и недопущения несчастных случаев в Барнауле начали использовать новые формы работы с детьми, – напоминают в городском комитете по образованию. – В рамках межведомственного взаимодействия утвержден план проведения спортивных, досуговых и иных мероприятий с несовершеннолетними. В соответствии с ним в конце июля и в августе на базе образовательных организаций и других площадках запланированы мероприятия как в формате онлайн, так и с непосредственным участием детей.

Уже в первых числах августа наскучавшиеся по детям педагоги стали собирать своих воспитанников небольшими группами и снова вовлекать их в творческий процесс. Так, Барнаульский городской детско-юношеский центр начал работу с тренировок всего нескольких коллективов – школа каратэ-до «Бусинкан», театр-студия современного танца «Хампти-Дампти» и заслуженный коллектив Алтайского края образцовый хореографический ансамбль «Кубарики». На этой неделе к ним присоединились гимнасты, художники, ученики школ раннего развития и финансовой грамотности, газета «САМИ».

— Наша территория позволяет, чтобы единовременно здесь комфортно с соблюдением всех рекомендаций занимались семь групп, – комментирует директор центра Татьяна Лесник. – Мы и сами очень наскучались и, когда обзванивали детей, чтобы сообщить о начале уличных занятий, столько восторгов услышали! Родители не меньше детей довольны. Сейчас они приходят и наблюдают за процессом. Иногда даже просятся присоединиться к нему, никому не мешая.

…и развлечений

В понедельник на пришкольной территории гимназии № 5 педагоги центра детского творчества № 2 установили три стола для разных мастер-классов. За каждым – наставник и два ребенка. Как только дети завершают свои поделки и освобождают места для следующих желающих, столы и инструменты подвергаются тщательной обработке дезинфицирующими средствами.

Ребятам предлагали украсить простые карандаши фигурками морских жителей, смастерить из пушистой проволоки стрекозу, а из куска ткани – совенка. Каждому на ушко прикрепляли маленький атласный бантик. Один парнишка возмутился: «А можно мне не девчачью?!».

— Мы сотрудничаем со школами, детскими садами – наши педагоги работают на базе 16 образовательных учреждений, – рассказывает директор ЦДТ № 2 Светлана Панова. – Сейчас, когда ввели послабления, мы можем собираться небольшими группками, общаться. Наши мастер-классы, которые проводим на территории гимназии, предназначены в первую очередь для детей от 14 лет, которые сейчас здесь трудоустроены До этого проводили флешмоб с участием группы из восьми человек на базе школы № 63.

Безусловно, не все занятия можно проводить на свежем воздухе. Например, робототехника требует специально оборудованных классов, поэтому пока остается недоступной. Но зато мастерить поделки, танцевать, заниматься спортом, рисовать можно и на открытом воздухе.

Вместе со старшими школьниками к мастер-классам присоединяются и младшие.

— Я уже не могу сидеть дома, надоело! – хмурится девятилетняя Ульяна. Она успела сделать несколько поделок и пока не может определиться, какая ей нравится больше всех. – По школе скучаю – хочется общения, с друзьями встретиться. Учиться хочу нормально, не дистанционно. Мне так не нравится! Все зависает еще. Хочу все делать вместе со всеми.

Кстати, в еженедельном режиме комитетом по образованию администрации города Барнаула организован мониторинг занятости учащихся. Образовательными организациями заполняется гугл-форма с указанием мероприятия и количества участвующих в нем детей, с предоставлением фотоотчета.

Сейчас фактически все направления, которые развивает БГД ЮЦ, реализуются на улице. Это работает в том числе и как показательные выступления – на территорию учреждения во время тренировок, которые проходят ежедневно, в разное время может прийти любой желающий, а в дальнейшем записаться в любую из понравившихся групп.