В Барнауле продолжается капитальный и текущий ремонт крыш и фасадов многоквартирных домов

В нынешнем году в краевой столице по муниципальной программе планируется капитально отремонтировать 58 крыш и восемь фасадов многоквартирных домов, в том числе на девяти домах, стоящих на центральных так называемых гостевых улицах города. Кроме того, еще 50 фасадов необходимо привести в порядок управляющим организациям.

В настоящее время работы завершены на шести объектах, из них три– на главном проспекте города. Еще на пяти многоэтажках в настоящее время ведутся ремонтные работы.

Несмотря на действие требований жилищного законодательства и реализацию городской и краевой программ, мы нередко видим неопрятные фасады, особенно это заметно в центре города на фоне нарядных зданий.

— Основная причина неприглядных, фасадов, отваливающейся декоративной лепнины – прежде всего отсутствие текущего ремонта крыш и водосточных систем. Живем мы не на юге. Тающий на крыше снег, дождевая вода, стекающие по стенам домов, в лучшем случае, оставляют разводы, а в худшем – разрушают штукатурку и элементы декора. Дефекты кровли и водосточной системы могут привести к снижению несущей способности конструкции дома и обрушению строительных элементов, – говорит начальник отдела технического надзора за капитальным ремонтом жилищного фонда комитета жилищно-коммунального хозяйства Барнаула Вячеслав Решетняк.

По словам специалиста, управляющие организации часто самоустраняются от обязанностей по обслуживанию жилищного фонда, особенно там, где предстоит или уже проведен капитальный ремонт за бюджетные средства. В первом случае УК складывает руки в ожидании ремонта. А во втором – руководство компаний считает, что гарантийные обязательства подрядчика по устранению выявленных в ходе эксплуатации дефектов освобождают управляющую организацию от текущего содержания дома. Действительно, в случаях разрушения фасадов вследствие некачественного капитального ремонта управляющая организация имеет право потребовать от исполнителя работ возмещения понесенных затрат. Но управляющие компании, ТОСы при этом обязаны обеспечить правильную эксплуатацию дома.

Ремонт многоквартирных домов, в том числе приведение их фасадов в надлежащее состояние, определен требованиями жилищного законодательства и выполняется в рамках текущего и капитального ремонтов собственниками помещений. Также в крае реализуется программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края»» и муниципальная программа «Барнаул – комфортный город».