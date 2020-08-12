В Барнауле патрулируют несанкционированные места купания

Чтобы избежать происшествий на озерах и реках краевой столицы специалисты администраций районов, управления по делам ГО и ЧС Барнаула, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Барнаульского инспекторского отделения центра ГИМС МЧС России по Алтайскому краю, управления МВД России по Барнаулу и народной дружины «Барнаульская» ежедневно проводят рейды несанкционированных мест купания.

В жару традиционно интерес у барнаульцев к воде возрастает. И далеко не всегда горожане выбирают официально разрешенные и подготовленные для отдыха и купания пляжи, что небезопасно для их жизни и здоровья.

В Барнауле с начала лета в неприспособленных для купания местах произошло 18 несчастных случаев, в которых погибло 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних подростков. Чтобы предупредить беду, к диким пляжам регулярно приходят специалисты различных служб и ведомств города.

— Рейды по водным объектам, расположенным в Центральном районе, мы проводим практически ежедневно. Выходим на облюбованные купальщиками берега реки Барнаулки, к реке Обь вдоль улицы Водозаборной и на Ковш. Это те места, где купание запрещено. Рассказываем населению о том, что здесь купаться запрещено, подсказываем, где работают безопасные пляжи, вручаем памятки. В основном люди реагируют с пониманием, – рассказывает специалист организационно-контрольного управления администрации Центрального района Барнаула Кирилл Склёмин.

В Барнауле официально открыты три пляжа: городской на острове Помазкин (Правобережный тракт, 10), «Водный мир» (Правобережный тракт, 39) и пляж в кемпинг-парке на озере Пионерском (300 м от шоссе Ленточный бор, 24). Также работают пляжные зоны у искусственных водоемов под открытым небом: «В парке» (ул. Ленинградская, 7), «Планета КУ» (п. Борзовая Заимка), «Бонус 21» (ул. Г. Исакова, 149а).

Такая работа проводится практически на всех водоемах города. Как отмечает специалист отдела гражданской защиты управления по делам ГО и ЧС Барнаула Ирина Жаркова, в Ленинском районе с начала летнего сезона осуществлены 26 рейдов, с пловцами-нарушителями проведено более 900 бесед. Вручены 685 информационных листовок, рассказывающих о правилах поведения на воде.

— Мы стараемся известить барнаульцев всеми доступными способами. К примеру, на досках объявлений во всех садоводствах района мы разместили информацию о правилах поведения на воде и предупреждения об опасности купания там, где это делать запрещено, – отметила Ирина Юрьевна.

Чем же так опасен дикий берег?

— В таких местах и необследованный рельеф дна с резкими впадинами и углублениями, и водовороты, и быстрое течение. Встречаются травмирующие предметы – обломки камней, арматура, стекло и другой мусор, но, самое главное – отсутствие спасателей и медицинских работников для оказания экстренной помощи. Об этом мы постоянно предупреждаем население. Обращаем внимание на знак «Купание запрещено». Стараемся уберечь, предупредить, – рассказывает ведущий специалист ГО и ЧС Октябрьского района Наталья Золотарёва.

Заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС по Барнаулу Александр Чуриков отмечает:

— Летом 2020 года самыми типичными нарушениями являются купание в неотведенных для этого местах и распитие спиртных напитков вблизи воды, а также сами случаи ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, когда дети у воды предоставлены себе.

— Из 10 погибших этим летом, трое – были сильно пьяными, когда отправились купаться. Четверо просто не рассчитали свои силы, заплыли слишком далеко, а вернуться обратно уже не смогли. Один из последних несчастных случаев, произошедший буквально на днях, является наиболее показательным фактом полного безрассудства и пренебрежения правилами безопасности. Поздним вечером, фактически в сумерках, две компании рыбачили на разных берегах озера. Один из мужчин, будучи в пьяном состоянии, не докричавшись, решил сплавать до другой компании, чтобы узнать насколько лучше или хуже у них идет процесс рыбалки. Однако на середине пути у него свело ноги и буквально за несколько минут он утонул. В итоге водолазам понадобилось несколько часов, чтобы отыскать тело мужчины. Что касается детей, то все погибшие купались без присмотра взрослых. Они заплывали слишком далеко от берега и не справились с сильным течением.