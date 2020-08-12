На стадионе школы Смертина открылась своеобразная Доска почета барнаульского футбола

Бетонный забор вокруг стадиона СШОР А. Смертина теперь украшают портреты известных воспитанников барнаульского футбола. Новинка быстро превратилась в фотозону, а инициаторы ее создания уже думают над следующими проектами.

Долой серость

Художник-аэрографист Фёдор Лисицын вносит последние штрихи в портрет Софьи Казанцевой, воспитанницы школы Смертина. Портреты вратаря экс-капитана сборной России Алексея Смертина, вратаря «Рубина» Юрия Дюпина, нападающего «Спартака» Александра Соболева и двукратного чемпиона России и обладателя кубка страны, полузащитника «Зенита» Александра Ерохина уже практически готовы, осталось внести последние штрихи. Потом можно приступать к визуализации образа Кирилла Боженова, еще одного воспитанника школы, играющего в «Химках».

С идеей создания такой галереи выступила заместитель директора СШОР А. Смертина по спортивной подготовке Галина Дериглазова. Когда-то, работая в Институте физической культуры при АлтГПУ, она решила раскрасить серые стены учебного корпуса. Руководство ее поддержало. Некоторые художники отказались, а вот Фёдор Лисицын согласился и совершенно бесплатно в личное время реализовал проект.

И вот на новом месте работы Галина Дериглазова решила снова разнообразить будни школы. Когда с бетонного забора вокруг территории сняли баннеры, сначала хотели просто покрасить ограждение в белый цвет и украсить его стилизованным логотипом СШОР. Но потом решили пойти дальше и создать портреты футболистов. Директор Евгений Татаринцев мысль поддержал.

Максимально реалистично

Ну а дальше оставалось только воплощать идею. За дело снова взялся Фёдор Лисицын. Первым делом потребовалось найти качественные фотографии. Оказалось, что в Интернете их не так много. Но вопрос все-таки решили, кто-то из футболистов даже по такому случаю провел фотосессию и выслал снимки в Барнаул. Да, все игроки в курсе, что их портреты появились на территории школы, у каждого получили одобрение, а Юрий Дюпин даже помог финансово реализации проекта. Единственный, кто отказался от участия в проекте, – вратарь «Краснодара» Евгений Городов, застеснялся. Объяснил, что лучше приедет в школу и лично пообщается с воспитанниками.

Сам Фёдор честно признается, что футболом не увлекается, хотя в детстве и играл вратарем.

— Нет, я все-таки знаю, чем они знамениты. Дюпин – в тройке лучших вратарей России. Ерохин… Тоже наслышан о нем. Сильно крутые ребята, в общем, – резюмирует художник.

Работа над крутыми ребятами в прямом смысле слова шла днем и ночью. Дело не в нехватке времени, просто в работе Фёдор использует проектор, а им лучше пользоваться в темное время суток. Поэтому его закрывали на стадионе, и он до часу ночи при свете прожекторов творил. Говорит, что обсуждать, кого сложнее рисовать, Соболева или Ерохина, не стоит.

— У каждого своя изюминка, хотелось все сделать максимально реалистично. Поэтому на портрете Дюпина даже татуировки на его руках есть. Сложность была в организации работы. Одна розетка в одном конце стадиона, вторая – в другом, вот бегаешь туда-сюда, подключаешь. А оборудования много: краскопульты, распылители разных размеров, – рассказывает Фёдор. – Мне нравится итог, получилось что-то в духе советской плакатной живописи, только современной.

Проект в итоге вышел по-настоящему социальным. Когда потребовалось выровнять грунт на площадке перед забором, неожиданно обнаружился тракторист, сын которого – большой любитель футбола. В итоге барнаулец приехал на личном тракторе и бесплатно все сделал. Безвозмездно нашли и самогруз, который расставил по территории большие клумбы в виде футбольных мячей. Фёдор же на завершающем этапе покрыл все портреты лаком. Теперь в работу осталось внести последний штрих – когда футболисты приедут в Барнаул, они при помощи художника и его аэрографического оборудования оставят свои автографы рядом с портретами. Тогда фотозона обретет окончательный вид.

Ну а Фёдор продолжает свою работу над спортивными объектами Барнаула, сейчас он разукрашивает стадион «Коммунальщик».