На базе ФК «Динамо-Барнаул» может открыться филиал московской футбольной академии им. Льва Яшина

Переговоры с московским «Динамо», в структуру которого входит академия им. Яшина, начались еще зимой. Москвичи оценили, сколько барнаульских футболистов, в том числе и воспитанников динамовской школы, играет в профессиональном футболе, оказались довольны работой тренеров и выбрали Барнаул в качестве базы для создания филиала академии. При этом на нее также претендовали Новосибирск и Омск.

Помимо бренда и возможности стажировок для тренеров и юных футболистов, динамовская школа получит и солидное финансирование – около 30 миллионов рублей в год, что в несколько раз превышает нынешнюю сумму, выделяемую из краевого бюджета. Деньги пойдут на покупку инвентаря, формы, организацию поездок и формирование фонда оплаты труда для тренеров.

Также подписание соглашения может изменить судьбу здания самой школы «Динамо». Сейчас оно находится в аварийном состоянии. Ремонт, запланированный на этот год, так и не начался – подрядчик, обследовав конструкции, вынес вердикт, согласно которому проще и дешевле снести здание и построить новое, чем реанимировать существующее. Возможно, благодаря соглашению «Динамо» сможет рассчитывать на появление футбольного манежа, который даст возможность тренироваться и в зимнее время.