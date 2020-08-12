К Алтайскому краю возрастает интерес со стороны любителей активного отдыха

В том числе представители туриндустрии предлагают гостям региона не только самим наслаждаться своим отдыхом, но и рассказывать о нем в Интернете, тем самым участвуя в конкурсе.

В начале этого месяца были опубликованы данные исследования онлайн-тревел-агентства и одного из крупнейших в стране интернет-сервисов, специализирующихся на продаже и бронировании авиа- и железнодорожных билетов, а также мест в средствах размещения, путевок и аренде авто. В этот раз в области их интересов оказался спрос путешественников на брендовые направления активно-приключенческого туризма в России. Всего выделяют пятерку традиционно популярных в этом отношении регионов. Из них только у нашего существенно увеличились показатели бронирования билетов на перелет.

— Сервис изучил объем бронирований авиабилетов на Алтай, Камчатку, Байкал, в Мурманск и на Кавказ (Минеральные воды), – комментируют в Алтайтурцентре. – Выяснилось, что число броней туда-обратно в июне-июле на Алтай (Горно-Алтайск и Барнаул) выросло в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средний чек на авиабилеты в Алтайский край снизился этим летом на 43% – с 19 714 до 11 304 рублей.

По остальным из пяти направлений наблюдается снижение трафика – интерес к последним из трех названных регионов упал более, чем на 40%. Выходит, что доля нашего и соседнего регионов в сравнении с прошлым годом выросла с 9% до 37%.

Чтобы туристам, число которых стремительно растет, было легче сориентироваться и найти то, что подойдет именно им, в Алтайтурцентре подготовили проект «Открой свой Алтай», в рамках которого еженедельно демонстрируют подборки интересных мест и выдающихся достопримечательностей, что называется, крупным планом. Следить за обновлениями можно на официальном портале центра (визиталтай.рф) или в его группах в социальных сетях. Первым объектом, о котором рассказали на ресурсах, стала Денисова пещера.

Любопытно, что за путешествие по Алтаю сегодня еще можно выиграть денежный приз – Фонд Росконгресс продолжает принимать фотоработы на конкурс «Не просто точка на карте» в рамках проекта Time4photo, который направлен на популяризацию и развитие туристического потенциала страны. Принять участие в нем можно до 17 августа. К слову, туда можно отправить снимки из путешествия в любой регион страны. Фотоколлекция размещена на постоянно обновляющейся интерактивной карте. Там уже размещены фото, сделанные барнаульцами. Пока их немного, но время наверстать еще есть – итоги подведут 24 августа. В конкурсе можно выиграть до 15 000 рублей.

До 20 августа продлен прием заявок на Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» для Сибири и Дальнего Востока. Ориентировочно в сентябре финалисты окружного этапа (по итогам дистанционной оценки работ) будут приглашены на очную выставку в Улан-Удэ. Лучшие работы окружного этапа примут участие в общенациональном финале. Заявку и фотографию сувенира нужно отослать, заполнив форму на сайте «Туристический сувенир и продублировать на info@visitaltai.info, в теме письма указать «Турсувенир».