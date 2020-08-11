Жаркая погода требует особого внимания к здоровью

По прогнозам синоптиков несколько регионов России, а с ними и Алтайский край, ждет «опасное солнце». В ближайшие дни экстремально высоким будет уровень ультрафиолетового излучения. Плюсом к этому ожидается жаркая погода. Пережить природные катаклизмы комфортно и без последствий для здоровья помогут советы заведующей терапевтическим отделением городской поликлиники № 3 Веры Карповой.

— Легче пережить жару в свободной одежде светлых тонов из тонких натуральных тканей. Обувь также должна быть открытой, удобной и не препятствовать доступу воздуха к ногам. Не забывайте про головной убор, он поможет избежать солнечного удара. Чтобы не возникли проблемы с кровообращением, откажитесь от тугих ремней, браслетов, часов, колец. Лучше если это будет кепка с козырьком или шляпа с большими полями, – отмечает Вера Карпова.

Самое агрессивное солнечное время с 11.00 до 16.00. Лучше спланировать свой день так, чтобы в этот период не находиться на улице. Отпускникам и пенсионерам это вполне под силу. Тем, кто вынужден работать на открытом воздухе целый день, следует как можно чаще делать перерывы, уходить в тень и умываться прохладной водой.

В доме или квартире в жару пол должен быть свободным от ковров и паласов. Чаще проводите влажную уборку. Это поможет поддержанию правильного микроклимата. В дневной зной окна лучше держать закрытыми, особенно если они выходят на солнечную сторону. В вечернее и ночное время, когда температура на улице опустится до нормальных отметок, запустите прохладу домой.

По возможности принимайте прохладный (не ледяной) душ или ванну, используйте холодные компрессы или обертывания мокрыми холодными полотенцами, обтирайте тело прохладной водой, делайте прохладные ванночки для ног.

В жару из организма уходит много жидкости. С потом мы теряем соли, поэтому полезна будет минеральная вода. Категорически противопоказаны крепкий чай, кофе, всевозможные энергетики, газированные напитки, которые усугубляют опасность спазма сосудов и могут вызвать повышение давления. Противопоказан крепкий алкоголь.

Пища должна быть легкая, усвояемая и малокалорийная: нежирные сорта мяса, морепродукты, кисломолочные продукты с невысокой жирностью. Налегаем на сезонную листовую зелень: петрушка, лук, укроп с лихвой зарядят нас необходимыми витаминами и микроэлементами. Полезны овощи – помидоры, огурцы, кабачки.

Загорать правильнее всего в полутени, постепенно увеличивая время. При этом лучше всего использовать крем с защитой от ультрафиолета. Почувствовали, что от длительных солнечных ванн кожа покраснела? Воспользуйтесь народным рецептом – обильно смажьте изменившие цвет участки жирной сметаной. Когда тело разгорячено, в водоем следует заходить постепенно. Резкое погружение станет большим стрессом для организма и может вызвать спазм сосудов.

Уделите особое внимание маленьким детям и пожилым людям, им в этот период особенно нелегко.

Советы «Вечернего Барнаула»

Если стало плохо кому-то из окружающих, к примеру, кожа стала сухой и горячей, человек начал бредить, появились судороги или он потерял сознание, то немедленно вызовите скорую помощь.

До прибытия врачей переместите пострадавшего в прохладное место, уложите его так, чтобы ноги и бедра были приподняты. Если он без сознания – положите его на бок.

Проведите охлаждающие процедуры: наложите холодный компресс на шею, обеспечьте приток свежего воздуха, опрыскивайте кожу водой комнатной температуры (25-30 °C).