В селе Полковниково Алтайского края прошли мероприятия, посвященные 59-й годовщине полета в космос Германа Титова

6 августа, на родине второго космонавта планеты в селе Полковниково Алтайского края прошли мероприятия, посвященные 59-й годовщине полета в космос Германа Титова. Одним из событий праздника стала молодежная онлайн-конференция по итогам краевого конкурса учебно-исследовательских работ «Алтай и космос», победителем которого жюри признало восьмиклассницу из Научного Городка Ярославу Титову.

Многостраничная исследовательская работа Ярославы посвящена Герману Титову и людям, внесшим весомый вклад в освоение космического пространства. Но один из ее разделов заинтересовал членов жюри особенно.

— В моей семье существовала своего рода легенда, что мой двоюродный дед получил у Германа Титова автограф с надписью: «Титову от Титова», – поделилась Ярослава. – Я начала изучать тему основательно и выяснила все подробности этой очень давней истории. Оказалось, что мой двоюродный дед Адольф Фёдорович Титов был командиром корабля гражданской авиации. В 1976 году к ним в Колпашево, где хранились отделяемые ступени космических ракет, прилетел Герман Титов с проверкой. Потом ему нужно было лететь в Новосибирск на гражданском самолете под управлением моего деда. Когда все вышли из ЯК-40, дед подошел к Герману Титову и попросил автограф. Поскольку никакой бумаги под рукой не было, Герман Степанович написал в бортовом журнале: «Адольфу Фёдоровичу с благодарностью за приятный полет – Колпашево-Новосибирск. 23.03.1976 год. Борт самолета ЯК-40».

В Полковниково Ярослава бывала неоднократно, но в краевом конкурсе участвовала впервые и своей победой в номинации «Космическая слава алтайской земли» очень гордится.

— В селе мне очень нравятся люди, – с улыбкой рассказала школьница. – Кроме торжественности мероприятий очень ярко ощущается открытость и добродушие местных жителей. Это так здорово, когда все друг друга знают, здороваются с приезжими, на душе становится очень радостно и тепло.

Руководитель школьного музея СОШ № 72 Научного Городка Анастасия Аборнева много лет занимается подготовкой музейных экскурсоводов и является наставником школьников, участвующих в различных конкурсах на тему космоса.

— Как однокласснице Германа Титова мне, что называется, сам Бог велел развивать и поддерживать интерес ребят к изучению биографии и достижений нашего великого земляка, – рассказала Анастасия Григорьевна. – Герман Степанович был в нашей школе в 1978 году, встречался с ребятами, поэтому в апреле мы ежегодно проводим памятное мероприятие «Сын земли алтайской», читаем лекции по классам. В Полковниково я также езжу каждый год и вожу с собой ребят – участников конкурса. Мы ни разу не возвращались из поездок, с которыми помогают наши бывшие одноклассники, без призовых мест или дипломов лауреатов. Кроме Ярославы в этом году еще одна музеистка школы, Болгова Настя, заняла первое место с работой об участнике Великой Отечественной войны Валентине Семёновиче Галкине – такой результат не может не радовать.

В 2020 году Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова отметит две важные даты: 55-летие мемориального музея и 85-летие самого Германа Титова. Практически к каждому юбилею музей прирастает чем-то новым, в этом году подарком стало монументально-декоративное панно «Голубая моя планета» из ревневской яшмы, изготовленное на Колыванском камнерезном заводе в технике флорентийской мозаики.