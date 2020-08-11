В августе планируется трудоустройство свыше 600 учащихся на базе 31 образовательной организации Барнаула

Барнаульские школы активно готовятся к началу нового учебного года. Облагородить территорию, привести в порядок аудитории, рассортировать и разнести по классам учебную литературу здесь помогают сами ученики, которые были официально трудоустроены и по завершении договора получат заработную плату.

Трудовой дебют

С понедельника выполнять доверенную им работу в рамках временного трудоустройства на территорию гимназии № 5 вышли 30 старшеклассников. Трудиться им приходится недолго, всего по часу в течение десяти дней. Невооруженным глазом видно, что вставать раньше, чем обычно, детям не в тягость – успевают и пошутить, и подурачиться, и посмеяться между делом.

— Наоборот, рады! – подтверждает догадки теперь уже десятиклассница Анастасия Тимошенко. – Мы за время карантина так соскучились по учителям, одноклассникам, вон охраннику сегодня радовались – наконец-то вокруг люди! Я впервые в рабочей бригаде: хотела в нее поступить еще по весне, но все отменилось по известным причинам, поэтому удалось воплотить задуманное только теперь. Правда, раньше удалось поработать вожатой в пришкольном лагере, помогала педагогу с младшими школьниками.

На сегодня рабочий день Насти уже завершен, но она ничуть не устала.

— А что трудного? – разводит руками девушка. – Единственное, что оказалось важным – концентрация. Вот сегодня носили из библиотеки книги в кабинеты. Перепутали седьмой с восьмым классом, пришлось все переделывать. Как час закончится, мы свободны, но, если есть желание, можно помочь учителям еще в чем-то, только уже как волонтеры.

За свой труд ребята получают неплохую сумму, которую потом могут потратить по своему усмотрению: приобрести что-то к школе, исполнить мечту или, как Настя, сделать приятное близким – десятиклассница собирается приобрести подарки друзьям на дни рождения, которые следуют один за одним.

На условии доверия

Практика временного трудоустройства школьников на территории гимназии отработана давно. Традиционно с апреля по сентябрь здесь набирают пять групп – всего 60 человек. В новых условиях новые правила: в июле отработали 20 человек, сейчас работают 30 и на сентябрь планируют заключить договор еще с десятью.

— Трудовое обучение всегда было, есть и останется. Тем более сейчас труд детей стали совсем по-другому позиционировать, оплачивая рабочие часы. Это очень здорово, – считает директор гимназии № 5 Николай Воробьёв. – Сейчас наши дети работают небольшими группами с соблюдением дистанции и масочного режима. Мы им доверяем многое, но, конечно же, в рамках трудового законодательства. Это может быть уборка территории, уход за цветниками, перестановка мебели, ремонт.

Педагоги видят, с каким позитивным настроем дети приходят на территорию школы. Это обусловлено не только длительной разлукой, но и желанием сделать что-то хорошее.

— Они видят результаты своего труда, в дальнейшем бережнее относятся к ним и не молчат, когда видят, что их не ценят, – продолжает Николай Иванович. – Например, когда во время учебного процесса возникают некоторые коллизии с ребятами более младшего возраста, они стараются донести им, что это наш дом, который нужно не разрушать, а беречь.

Уже сейчас среди ребят есть желающие попасть в трудовую бригаду в грядущем сентябре, и руководство школы не видит в этом ничего особенного – такая практика привычна. Так, прошлым летом сразу три ученика изъявили желание попасть в четыре группы и трудились в апреле, июне, июле и августе.

317 несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста, были трудоустроены в июле на базе образовательных организаций города.