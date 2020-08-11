Около 350 фотографий, посвященных истории Барнаула, выставлено в краеведческом музее

В краеведческом музее открылась выставка «Барнаул. Стоп кадр!» (6+), позволяющая увидеть наш город глазами фотографов разных поколений и эпох. Представленные фотоработы охватывают более чем вековой отрезок в истории города.

Погружение в историю

Эта выставка стала итогом акции, которую объявили в музее больше месяца назад. На призыв музейщиков откликнулось более 150 горожан, приславших на адрес краеведческого снимки из семейных архивов. Поступившие фотографии были выставлены на голосование (оно проходило на страницах музея в соцсетях), лучшие из них и стали частью большой выставки.

Однако, по словам заведующего экспозиционно-выставочным отделом краеведческого музея Дмитрия Емельянова, сформирована выставка была не только из работ жителей города, но и из снимков фотографов-профессионалов, таких как Михаил Хаустов, Олег Укладов, Евгений Кученёв, Сергей Семёнов, а также фотографий из музейных фондов (как правило, снимков, где Барнаул запечатлен на рубеже веков в советский период).

— Наша экспозиция занимает три музейных зала, – пояснил Дмитрий Владиславович. – Хронологически она выстроена вспять, то есть от современности к эпохе рубежа XIX-XX столетий. Это сделано намеренно, чтобы посетители смогли постепенно погрузиться в историю Барнаула, прочувствовать ее, двигаясь к истокам десятилетие за десятилетием.

Таким образом, в первом зале выставки – современный Барнаул, в котором исторические кварталы соседствуют с зданиями современной постройки. Здесь можно увидеть и знаменитый дом Лесневского, возведенный еще в 1907 году, и новые жилые комплексы стремительно разрастающегося Индустриального района, и Дом архитектора, выполненный в стиле модерн, и недавно возведенное новое здание театра кукол. Причем дополнили эту часть выставки фотографии Александра Волобуева, хранящиеся в фондах музея.

Малоэтажный Барнаул

В других залах фотоэкспозицию решили дополнить вещественными экспонатами, хранящимися в музее. Так, в витринах второго зала выставки, где представлены снимки советского периода нашей истории, можно увидеть одежду той эпохи, атрибуты времени. К примеру, раздел, повествующий о периоде 1930-х годов, украшает характерный наряд советской девушки, а под стеклом, где на фотографиях 1950-х годов возводятся знаковые здания Ленинского проспекта, можно увидеть предметы одежды работницы комсомольской стройки – брюки, рубашку, платок.

Все фотографии представлены здесь по темам – к примеру, спортивный раздел вмещает в себя снимки не только городских соревнований, но и эпизоды из жизни активных барнаульцев. Отдельное место уделено демонстрациям, выделена в отдельный раздел и эпоха перестройки, которую украшает заветный костюм марки Adidas – своего рода атрибут времени. Здесь же можно увидеть уличные объявления, встречающиеся в 1990-х. На одном из них значится: «Продается колбаса полукопченая. 4700 руб.», где указаны цены еще до всеобщей деноминации.

В третьем зале Барнаул перед нами такой, каким мы его не застали: малоэтажный, с тесными улочками, занесенными песком. Здесь множество едва узнаваемых видов – Зайчанской слободы, нагорной части города, базарной площади. Фоном для фотографий стал план Барнаула, засвидетельствованный Иваном Ползуновым в 1757 году. И для того, чтобы посетители могли легче ориентироваться в представленной на фото местности, на эту карту аккуратно занесены объекты.

Из этого раздела можно сформировать представление о том, как в Барнауле развивалось пароходство, промышленность, в какой период в городской экономике начала играть ведущую роль торговля. Как оказалось, в то время через Барнаул осуществлялись крупные поставки хлеба – ежегодно от 2 до 5 млн пудов направлялось в Восточную и Западную Сибирь, на Урал.

Эта выставка стала первым масштабным проектом краеведческого музея за это лето. Увидеть фотоработы можно до 4 октября по адресу: ул. Ползунова, 46.