Летние каникулы школьники Барнаула проводят активно

Во всех районах краевого центра педагоги, общественники открывают летние досуговые площадки. С ребятами проводятся спортивные, игровые и музыкальные занятия.

«Улица добра и дружбы» – под таким названием состоялась яркая, насыщенная радостью досуговая программа для детей и подростков в одном из дворов города. В считанные минуты детская площадка на улице Антона Петрова у дома 222а превратилась в настоящий праздник детства и сказки. Педагоги и творческие коллективы Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи подготовили интересную программу. Вредина, Каруселька и другие сказочные герои стали персонажами детского праздника. Играя с детьми, аниматоры учили их хорошим манерам и вежливости.

— Вредина оказалась очень смешной и немного походила на мою младшую сестренку, – с улыбкой рассказал юный гость праздника, Никита Ивлев. – Понравились и конкурсы, и зарядка.

Аниматоры театральной студии «Образ» развлекали ребят играми, Полина Воронова прочла веселое стихотворение о суперсемье. Солистка вокальной студии «Маленькая страна» Рита Васькова исполнила песни для ребят и взрослых, а юный житель сказочного двора Марк Бут подарил всем «Птицу счастья».

Досуговые площадки работают и в Детском технопарке «Кванториум.22». К примеру, 6 июля кванторианцы приняли участие в мастер-классе по изготовлению поделок из нетрадиционных материалов в рамках «Ярмарки идей». На свежем воздухе педагоги и ребята занимались изготовлением «дорожки здоровья». Для этого они смастерили десять гигантских следов-массажеров из различных материалов: мелких игрушек, пуговиц, пряжи, камешков, бутылочных крышек. Сложив отдельные детали и придав им нужную форму, скрепили их клеем и подсушили на солнце, а когда их выложили друг за другом, вышла «дорожка здоровья».

Учитывая большую популярность среди детворы, педагоги Кванториума и в августе продолжат работу в данном формате по прежнему расписанию, которое опубликовано на сайте центра.

Напомним, в течение двух недель ребята занимались по шести направлениям технической и естественно-научной направленности. В рабочие дни с 10.00 до 12.00 с подростками работали лучшие педагоги дополнительного образования биоквантума, квантума промышленной робототехники, IТ-квантума, квантума виртуальной и дополненной реальности, аэроквантума. Каждый вторник для любителей шахмат была организована шахматная гостиная.

Безопасность летних детских площадок обеспечивалась ежедневным мониторингом температуры тела детей, соблюдением масочного режима, обязательной обработкой рук и поверхностей оборудования и материалов специальными дезинфицирующими средствами и соблюдением социальной дистанции при взаимодействии на свежем воздухе, открытых площадках.