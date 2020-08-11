Барнаульские театры активно готовятся к приему зрителей

Если в МТА обновляют световое, звуковое и мультимедийное оборудование, то в театре драмы началась реконструкция всех механизмов сцены и ее планшета.

Уже не первый год Молодежный театр Алтая участвует в проекте «Культура малой Родины», призванном расширить возможности культурного пространства, помочь в обновлении материально-технической базы. В рамках этого проекта МТА уже закупил четыре сабвуфера и 15 динамиков испанского производителя D.A.S. Audio – современную аудиосистему, созданную специально для концертных и театральных залов. Оборудование уже смонтировали и подключили. Теперь театр ждет поступления нового проекционного экрана и световой техники. К открытию творческого сезона здесь планируется установить пять прожекторов марки Eurolight Theatre, которой свойственен широкий диапазон типов свечения и большая производительность света. Также в распоряжении театра будут два мощных вращающихся прибора Robe Robin с прожекторами широкого спектра (237 цветов, включая пастельные оттенки). Это значительно обогатит световую палитру спектаклей МТА.

Масштабная реконструкция началась и в краевом театре драмы. Она коснется механизмов сцены и ее планшета. Как сообщили в алтайской драме, если верхняя сценическая механизация в последний раз обновлялась в 2007 году, то для механизмов нижней ее части это станет первой за всю историю театра заменой оборудования (оно установлено еще в 1972 году, когда труппа получила постоянную прописку по адресу ул. Молодёжная, 15). Завершить реконструкцию планируется в сентябре.

Так, целиком будет переоборудована нижняя механика сцены – ее поворотный круг и кольцо. На 50% подвергнется реконструкции верхняя механизация, состоящая из 41 штанкеты. Вместе с «железом» планируется установить и новое программное обеспечение, которое позволит перейти от ручного режима управления всеми функциями театрального хозяйства к автоматическому.

— Уже было несколько накладок во время действия, которые пока оставались незамеченными зрителями, – то круг встанет, то кольцо, – говорит директор театра Любовь Березина. – Мы два года пытались самостоятельно ремонтировать эти системы – заказывали колеса, резину, что-то меняли. Но это нас, к сожалению, не спасло. Ведь за 48 лет металл износился, «устал», как говорят, специалисты. Разумеется, с новой механикой у театра появится больше творческих возможностей для осуществления самых смелых режиссерских замыслов. Все процессы будут запрограммированы и автоматизированы. Гораздо легче, чем сейчас, станет управлять всей этой большой и сложно устроенной системой – помощнику режиссера нужно будет только нажать кнопку, программа сама рассчитает необходимое время и скорость движения механизмов. Вместе с невидимыми глазу механизмами над и под сценой заменят и ее покрытие – планшет.

Сцена театра драмы площадью 600 кв. м считается одной из самых больших в Сибири. По размеру она занимает 2-е место после Новосибирского театра оперы и балета: ее ширина составляет 13 м, глубина – 12 м, рабочая зона – более 250 кв. м.