Барнаульская транспортная прокуратура проводит проверки баз и организаций

Барнаульской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения ООО «Северный порт» законодательства об охране недр и недропользовании.

Установлено, что организацией в период с ноября 2019 года по март 2020 года добыча строительного песка осуществлялась с выходом за пределы участков горного отвода и акватории водного объекта, предоставленных в пользование и включенных в имеющуюся у общества лицензию.

На основании постановлений транспортного прокурора организация и ее директор привлечены к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 7.3 (пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией) и статьей 7.6 (самовольное занятие водного объекта или его части, либо использование их без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом или его частью) Кодекса об административных правонарушениях. В настоящее время пользование недрами организовано в соответствии с лицензионными требованиями.

Также Барнаульской транспортной прокуратурой проведены проверки баз для стоянок маломерных судов, находящихся в Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби.

Установлены факты несоблюдения порядка выпуска маломерных судов в плавание, ненадлежащего ведения учета приписного флота, оповещения судоводителей о прогнозе погоды и навигационной обстановке на водных объектах. Кроме того, на базах выявлены не зарегистрированные в установленном порядке маломерные суда.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования маломерные суда поставлены на учет в органах ГИМС, учет приписного флота приведен в соответствие с требованиями действующего законодательства, обеспечено надлежащее оповещение судоводителей о гидрометеорологической и навигационной обстановке.

По постановлениям транспортного прокурора руководители ООО «Заречье клуб» и некоммерческого партнерства «ЛС «Нептун» привлечены к административной ответственности, предусмотренной статьей 11.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (содержание на базах (сооружениях) не зарегистрированных в установленном порядке маломерных судов), им назначены наказания в виде штрафов.