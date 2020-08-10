Возрождение водопада: активисты очищают от мусора уникальный барнаульский объект

Барнаул относится к тем редким городам, которые могут похвастаться собственным водопадом. Знают о нем немногие – он скрыт от посторонних глаз под железнодорожным полотном в районе пересечения Павловского тракта с пр. Строителей и за горами несанкционированной свалки. Уже в течение двух недель представители открытой экошколы «Чистые берега» занимаются его очисткой.
Водопад на реке Пивоварке находится в районе пересечения Павловского тракта с проспектом Строителей.Фото из архива Виталия Аверьянова
Об экоактивисте Виталии Аверьянове, авторе проекта экошколы, «Вечёрка» писала уже дважды. В прошлом году по его инициативе на Барнаулке установили мобильную систему по сбору мусора (она и в этом году выполняет свою функцию), а три недели назад – очистили берег реки в районе Соцпроспекта от огромного количества автомобильных покрышек. Сейчас у Виталия новое дело – он вместе с единомышленниками взялся за очистку единственного в городе водопада. По его подсчетам, на это уйдет около двух месяцев.
— Про него мы узнали чисто случайно, – признается Виталий. – Объезжали все малые реки города: сначала Барнаулку, потом чистили Власиху, рассказывали об этом в соцсетях. Один подписчик увидел, чем мы занимаемся, прислал письмо с координатами большой несанкционированной свалки за складами аптек. Увиденное словами приличными не опишешь. Сам водопад и не заметен почти, а ведь ему уже много лет.
Самый распространенный там мусор – пакеты, пластиковые бутылки, канистры, пенопласт, покрышки, бытовые отходы. Но, как это часто бывает в практике эковолонтеров, на подобных свалках встречаются необычные вещицы. В этом месте среди них, например, старенький игрушечный кораблик 1990-х годов и холодильник, тоже уже поживший. Если первый предмет вместе с частью остального мусора могло принести сюда течением, то со вторым река вряд ли справилась самостоятельно. Кстати, он не единственный из того, что решили нелегально выбросить в самом центре города: сюда явно с помощью людьми доставлены строительный мусор, бытовые отходы. А ведь это место имеет потенциал стать достоянием нашего города.
— Сейчас в мире уже стоит проблема нехватки питьевой воды. К счастью, мы с этим пока не столкнулись, но с таким отношением все может быть, – считает Виталий Аверьянов. – Так, пакеты, которых на водопаде очень много, забиваются песком, оседают на дно, покрываются илом и становятся незаметными – только с помощью лопаты их и можно вытащить оттуда. Они могут закупорить родники, которыми Пивоварка подпитывается, это может сказаться на жизнеспособности реки.
К этой проблеме взрослые привлекают и детей. Если первоначально в экошколе планировали проводить уроки в традиционной форме, то пандемия внесла свои коррективы, притом положительные.
— На привычный формат уроков мало кто будет ходить, что уж говорить. Благодаря сложившейся ситуации мы сумели объединить сразу два аспекта – теорию и практику: собирая мусор, мы параллельно сортируем его, учимся различать маркировки, способы их переработки и возможности их дальнейшего применения, – поясняет собеседник. – Собираемся мы не больше шести человек, соблюдая все предписанные меры личной безопасности. Вообще, сейчас наша команда объединяет около 16 человек, но есть и те, кто готов помогать не систематически, а разово. Мы всем рады. Кстати, к нам нередко присоединяются коллективы барнаульских компаний и предприятий, а также хорошую поддержку оказывает администрация города, в частности, отделы по развитию туризма и охране окружающей среды.
За первые четыре выезда на водопад волонтеры собрали около 100 мешков мусора.Фото из архива Виталия Аверьянова
Виталий Аверьянов на уборке родного города отдыхает после рабочего дня. Говорит, вместе с мусором утилизируется весь накопившийся негатив, хорошо на душе становится. Он уверен, что в ближайшее время ему и его единомышленникам бездельничать не придется – пока люди не готовы поднять фантик на улице и донести его до урны. Да даже свое правильно утилизировать может не каждый.
— Я уверен, что такое экологичное поведение рано или поздно станет трендом, а пока будем показывать, как надо, своим примером, – улыбается мужчина. – Не обязательно выходить на такие субботники большими группами, лучше даже наоборот – так можно качественнее чистить территорию, никто ни на кого не надеется, никуда не спешит. Зря люди перекладывают ответственность на дворников и власть – они все не успеют, ведь в Барнауле официально проживает около 700 тыс. человек. А их сколько?
Прививать уважительное отношение к природе Виталий Аверьянов начал со своих близких – привлек семьи свою и брата вместе с детьми, маму. Спустя время их команда стала расширяться, расти как снежный ком.
— Как-то рассказывал сыну, ему шесть лет, про жизнь пластика после переработки, – вспоминает Виталий. – Смотрю, глаза загорелись. По Центральному парку шли, где у нас контейнеры для раздельного сбора мусора установлены, он попросил выбросить туда бутылку и потом говорит: «Папа, я хочу убирать мусор!». Тут же дочка 13-летняя подскочила с таким же желанием. Повез на водопад. Думал, покажу, а если захотят, поубираем немного. Их заинтересовало, воспринимали как какую-то увлекательную игру, были поглощены процессом. Сын пластик в мешочек складывал и все рассуждал, сколько футболок и игрушек из этого можно было бы сделать. Вот что значит детская душа свободна от стереотипов.
Экоактивисты рады принять в свои ряды волонтеров. Узнать время очередной встречи – они обычно проходят по средам и пятницам в ограниченном составе и с соблюдением всех необходимых мер безопасности – можно по телефонам: 8-923-003-0015 (Виталий) или 8-906-969-8051 (Игорь).