Возрождение водопада: активисты очищают от мусора уникальный барнаульский объект

Барнаул относится к тем редким городам, которые могут похвастаться собственным водопадом. Знают о нем немногие – он скрыт от посторонних глаз под железнодорожным полотном в районе пересечения Павловского тракта с пр. Строителей и за горами несанкционированной свалки. Уже в течение двух недель представители открытой экошколы «Чистые берега» занимаются его очисткой.

На месте не сидится

Об экоактивисте Виталии Аверьянове, авторе проекта экошколы, «Вечёрка» писала уже дважды. В прошлом году по его инициативе на Барнаулке установили мобильную систему по сбору мусора (она и в этом году выполняет свою функцию), а три недели назад – очистили берег реки в районе Соцпроспекта от огромного количества автомобильных покрышек. Сейчас у Виталия новое дело – он вместе с единомышленниками взялся за очистку единственного в городе водопада. По его подсчетам, на это уйдет около двух месяцев.

— Про него мы узнали чисто случайно, – признается Виталий. – Объезжали все малые реки города: сначала Барнаулку, потом чистили Власиху, рассказывали об этом в соцсетях. Один подписчик увидел, чем мы занимаемся, прислал письмо с координатами большой несанкционированной свалки за складами аптек. Увиденное словами приличными не опишешь. Сам водопад и не заметен почти, а ведь ему уже много лет.

Самый распространенный там мусор – пакеты, пластиковые бутылки, канистры, пенопласт, покрышки, бытовые отходы. Но, как это часто бывает в практике эковолонтеров, на подобных свалках встречаются необычные вещицы. В этом месте среди них, например, старенький игрушечный кораблик 1990-х годов и холодильник, тоже уже поживший. Если первый предмет вместе с частью остального мусора могло принести сюда течением, то со вторым река вряд ли справилась самостоятельно. Кстати, он не единственный из того, что решили нелегально выбросить в самом центре города: сюда явно с помощью людьми доставлены строительный мусор, бытовые отходы. А ведь это место имеет потенциал стать достоянием нашего города.

— Сейчас в мире уже стоит проблема нехватки питьевой воды. К счастью, мы с этим пока не столкнулись, но с таким отношением все может быть, – считает Виталий Аверьянов. – Так, пакеты, которых на водопаде очень много, забиваются песком, оседают на дно, покрываются илом и становятся незаметными – только с помощью лопаты их и можно вытащить оттуда. Они могут закупорить родники, которыми Пивоварка подпитывается, это может сказаться на жизнеспособности реки.

К этой проблеме взрослые привлекают и детей. Если первоначально в экошколе планировали проводить уроки в традиционной форме, то пандемия внесла свои коррективы, притом положительные.

— На привычный формат уроков мало кто будет ходить, что уж говорить. Благодаря сложившейся ситуации мы сумели объединить сразу два аспекта – теорию и практику: собирая мусор, мы параллельно сортируем его, учимся различать маркировки, способы их переработки и возможности их дальнейшего применения, – поясняет собеседник. – Собираемся мы не больше шести человек, соблюдая все предписанные меры личной безопасности. Вообще, сейчас наша команда объединяет около 16 человек, но есть и те, кто готов помогать не систематически, а разово. Мы всем рады. Кстати, к нам нередко присоединяются коллективы барнаульских компаний и предприятий, а также хорошую поддержку оказывает администрация города, в частности, отделы по развитию туризма и охране окружающей среды.

Задел на будущее

Виталий Аверьянов на уборке родного города отдыхает после рабочего дня. Говорит, вместе с мусором утилизируется весь накопившийся негатив, хорошо на душе становится. Он уверен, что в ближайшее время ему и его единомышленникам бездельничать не придется – пока люди не готовы поднять фантик на улице и донести его до урны. Да даже свое правильно утилизировать может не каждый.

— Я уверен, что такое экологичное поведение рано или поздно станет трендом, а пока будем показывать, как надо, своим примером, – улыбается мужчина. – Не обязательно выходить на такие субботники большими группами, лучше даже наоборот – так можно качественнее чистить территорию, никто ни на кого не надеется, никуда не спешит. Зря люди перекладывают ответственность на дворников и власть – они все не успеют, ведь в Барнауле официально проживает около 700 тыс. человек. А их сколько?

Прививать уважительное отношение к природе Виталий Аверьянов начал со своих близких – привлек семьи свою и брата вместе с детьми, маму. Спустя время их команда стала расширяться, расти как снежный ком.

— Как-то рассказывал сыну, ему шесть лет, про жизнь пластика после переработки, – вспоминает Виталий. – Смотрю, глаза загорелись. По Центральному парку шли, где у нас контейнеры для раздельного сбора мусора установлены, он попросил выбросить туда бутылку и потом говорит: «Папа, я хочу убирать мусор!». Тут же дочка 13-летняя подскочила с таким же желанием. Повез на водопад. Думал, покажу, а если захотят, поубираем немного. Их заинтересовало, воспринимали как какую-то увлекательную игру, были поглощены процессом. Сын пластик в мешочек складывал и все рассуждал, сколько футболок и игрушек из этого можно было бы сделать. Вот что значит детская душа свободна от стереотипов.

Экоактивисты рады принять в свои ряды волонтеров. Узнать время очередной встречи – они обычно проходят по средам и пятницам в ограниченном составе и с соблюдением всех необходимых мер безопасности – можно по телефонам: 8-923-003-0015 (Виталий) или 8-906-969-8051 (Игорь).