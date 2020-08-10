Скалодром установят в барнаульском дворе

На одной из улиц города скоро появится детская площадка со скалодромом в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Подрядная организация приступила к монтажу большого детского игрового комплекса по адресу: ул. Горно-Алтайская, 6. Строители установят здесь карусели, горки, качели, песочницу и скалодром.

Также в Октябрьском районе к завершению подходят работы по благоустройству дворовых территорий по адресам: ул. Горно-Алтайская, 4, 8, 15, ул. Чеглецова, 7, 7а, 9а, ул. Чудненко, 13. По данным адресам уже произвели замену асфальтового покрытия, в том числе внутридворовых проездов, замену поребриков и бордюрного камня, также отремонтировали парковки, контейнерные и предподъездные площадки. Осталось выполнить работы по установке лавочек и урн.

Всего же, в 2020 году в общей сложности будет благоустроен 81 двор на общую сумму 217,5 млн руб. Работы на 49 объектах выполняет подрядная организация ООО СПК «Индустрия».

Так же, как и в предыдущие годы – за счет бюджета – во всех дворах будут отремонтированы проезды, установлено освещение, скамейки и урны. В 63 дворах, жители которых приняли решение об участии в софинансировании, будут оборудованы детские и спортивные площадки, обустроены 32 автомобильные парковки, четыре контейнерные площадки и две системы водоотведения. Наибольшую активность проявили жители Индустриального района, где с их участием будет благоустроено 28 дворов.