Ровно 40 лет назад в Барнауле был установлен памятник великому изобретателю

Сегодня площадь возле алтайского Политеха невозможно представить без памятника Ивану Ивановичу Ползунову – одному из самых известных барнаульцев за всю историю существования города. А когда-то этот памятник должен был быть бюстом, стоять на Привокзальной площади и воплощать собой прогрессивную инженерную мысль.

Не изобретатель, а придворный

Как оказалось, идея установки памятника Ползунову в Барнауле родилась еще в начале 1950-х годов. Тогда же был направлен запрос в Совет министров РСФСР о разрешении возвести такой монумент у здания железнодорожного вокзала. Как сообщается в архивных документах, поначалу речь шла о бюсте, спроектировать который было поручено барнаульскому скульптору Прокопию Щетинину. Этот проект позже и был рассмотрен на экспертном совете по скульптуре Министерства культуры РСФСР. Но его отклонили. И предложили провести конкурс среди других мастеров. Тогда внимание на себя обратили два эскиза – московского автора Владимира Фёдорова и барнаульского скульптора Петра Миронова (он известен как создатель памятника Михаилу Лисавенко, а также один из авторов скульптурной группы «Прощание», установленной на Мемориале Славы). Но тут наступила эпоха химизации всей страны, а потому в СССР стало не до памятников. Вернуться к этому вопросу решили во время подготовки к празднованию 250-летия Барнаула. Тогда и вспомнили об эскизе московской группы – скульптора Владимира Фёдорова и архитектора Юрия Кривущенко. По первоначальному замыслу соорудить этот монумент планировалось на Урале, на родине Ивана Ползунова.

— Воплотить этот замысел в жизнь взялась авторская группа, в состав которой вошли московский скульптор Исаак Бродский (автор памятника Лермонтову в Москве, а также скульптур Ленина в Новосибирске у оперного театра и в Барнауле на пл. Советов), а также столичные архитекторы Анатолий Шимин и Геральд Сыромятников, – пояснил профессор кафедры отечественной истории АлтГУ Валерий Скубневский. – Для его установки было выбрано новое место – площадка перед корпусом Алтайского политехнического института, который к тому времени уже носил имя известного изобретателя. Правда, поначалу общественность приняла этот памятник в штыки. В то время на страницах местных газет даже развернулась дискуссия о том, каким горожане хотели бы его видеть.

А видеть его хотели вовсе не благополучным и упитанным, в камзоле и с буклями, а плечистым естествоиспытателем, укрощающим огненную стихию. «Разве таким был изобретатель – сытым, довольным жизнью, одетым в иноземные наряды. И откуда взялся этот нелепый парик? Судьба талантливого самоучки была трудной, волей же скульптора он превращен в какого-то придворного», – писала в те годы «Алтайская правда».

В духе открытий

Семиметровая фигура Ивана Ползунова, отлитая на Мытищинском заводе художественного литья имени скульптора Е.Ф. Белашовой, была установлена на гранитном постаменте, где высечен жизненный девиз изобретателя «Облегчить труд по нас грядущим». Разумеется, образ Ползунова авторами памятника был придуман, так как до наших дней не дошло ни одного изображения одаренного механикуса. И в этом смысле барнаульская скульптура – скорее, обобщенный образ представителя XVIII века, попытка воссоздать эпоху открытий.

— Мало материалов сохранилось и о ранних годах жизни Ивана Ползунова, – рассуждает Валерий Анатольевич. – Нет точных данных о месте и даже дате его рождения. Одно время историки считали, что родился он в 1730 году, потом стали полагать, что в 1728, по последним сведениям – в 1729. Известно одно, что в 1747 году Андреас Беэр, направлявшийся на Алтай забирать демидовские заводы, решил прихватить с собой двух плавильных писарей – людей, которые должны фиксировать на бумаге процесс сереброплавильного производства. Среди них и был будущий изобретатель. Зато известна точная дата приезда Ивана Ползунова в Барнаул – 3 февраля 1748 года. Сохранилась в архивах еще одна дата: апрель 1752 года, когда он запросил разрешения построить дом в поселке Барнаульского завода по Иркутской улице (ныне ул. Пушкина в районе пл. Спартака).

На памятнике можно видеть детали пароатмосферного двигателя. К слову, в краевом архиве сегодня хранятся чертежи первого проекта этой машины (позже Ползуновым был построен второй, усовершенствованный). По этим чертежам в 1820 году и был создан макет парового двигателя, который представляет гордость коллекции краеведческого музея.

— Как известно, умер механикус Ползунов 16 мая 1766 года от чахотки, за неделю до пробного пуска машины, – пояснили в краевом архиве. – Продолжить испытания двигателя, во много раз превзошедшего изобретения английских теплотехников, взялись ученики Ползунова. Благодаря им машина не только проработала три месяца, но даже принесла прибыль. Но после серьезной поломки было принято решение машину разобрать. Произошло это в 1782 году при главном командире завода Борисе Меллере. Однако научные принципы, впервые сформулированные Ползуновым, легли в основу дальнейших разработок, связанных с преобразованием пара в механическую энергию.

Сегодня в Барнауле имя Ползунова носит не только Алтайский технический университет, но и улица – бывшая ул. Набережная, переименованная в год празднования 180-летия великого изобретателя. Кроме того, именем Ползунова названы улицы в 17 городах нашей страны. А в 1970 году Международный астрономический союз дал имя Ивана Ползунова кратеру на обратной стороне Луны.

В 2016 году барнаульский памятник Ивану Ползунову был помещен на карту символов России вместе с горой Белухой. Именно эта достопримечательность нашего города рассматривалась в списке претендентов на оформление новых российских банкнот номиналом 200 и 2000 рублей.