Речной патруль: как следят за безопасностью на водоемах Барнаула

Более 100 рейдов по несанкционированным местам для купания провели активисты родительской общественности с начала летнего периода. Синоптики обещают жаркий август, поэтому останавливаться волонтеры не собираются.

Статистика этого лета неумолима – двое погибших несовершеннолетних на водоемах вблизи Барнаула, по краю цифра еще больше. В основном, эти дети купались в местах необорудованных для этого, к тому же без взрослых. Во избежание новых трагедий, в городе усилен контроль за местами опасными для купания. Рейды проводят сотрудники полиции и МЧС, активно подключаются мамы и папы. На базе 12 школ, расположенных вблизи береговой линии, создали родительские патрули, которые практически в ежедневном режиме выходят на водоемы. Для школы № 24 такой формат не нов, здесь взрослые начали патрулировать реку Барнаулку пару лет назад, причем делают это и зимой, и летом. Корреспонденты «Вечёрки» отправились в рейд вместе с активистами.

— Много лет назад за остановкой Лесной пруд был пляж, потом река заросла, стала мелкой, и люди перестали сюда ездить, а вот перед дамбой купаются до сих пор, несмотря на запрещающие аншлаги, – рассказывает Ирина Петракова, заместитель директора школы № 24. – Вот посмотрите, и сегодня здесь многолюдно.

Действительно, на плитах загорают взрослые, пара маленьких мальчишек резвится в воде.

— Здесь купаться нельзя, особенно возле плотины, потому что на дне много разной арматуры, бетонные блоки, – продолжает педагог. – Пару лет назад в этом месте утонул подросток, упав в воду, спасатели его несколько дней искали… вот тебе и речушка!

На берегу сидят двое парнишек, увидев нас, хватаются за велосипеды:

— Мы не купались, мы катаемся здесь, – крикнув на ходу, они быстро умчались.

— Нас здесь уже знают, – с улыбкой замечает председатель ТОС поселка Кирова, член народной дружины, Вера Иванова. – Вообще, несовершеннолетним нельзя находиться здесь одним, если бы с нами был сотрудник полиции, а они часто с нами в рейд выходят, то в подобной ситуации оформляем протокол, дозваниваемся до родителей, которых ждет штраф. В прошлом году детей из нашей школы на речке было много, наказывали их родителей рублем, и посмотрите – в этом году учащиеся 24-й одни без взрослых не попадались. Правда, приезжают на велосипедах из других микрорайонов. Мы и с ними проводим профилактические беседы. Кроме этого, организуем и другие рейды по безопасности, напоминаем ребятам, как вести себя на дороге, как переходить проезжую часть, вечером обходим поселок.

У Веры Ивановой сын учится в школе № 24, поэтому рейды она не пропускает, также как и бабушка двух учащихся, Марина Яковлева.

— Чужих детей не бывает, – говорит она. – Лето, жарко, ребятишки дома одни сидят, и им хочется купаться, вот и идут сюда. Наша задача – контролировать поведение на водоеме. Посмотрите, два мальчика в воде, еще и возле бетонных ограждений плещутся.

Спускаемся к берегу, возле детей появляется папа.

— У нас все хорошо, я слежу за ними, – заявляет взрослый, а о том, что здесь купаться нельзя, разводит руками – не знал об этом.

Родительницы рассказывают молодому отцу о правилах поведения на воде и рекомендуют отправиться купаться на городской пляж.

— Взрослые по-разному ведут себя: кто-то прислушается и уходит, а кто-то игнорирует нас вовсе, – отмечает Ирина Петракова, – мы дальше будем продолжать патрулировать речку, к слову, за один рейд проходим вдоль береговой линии около одного километра. Постоянно повторяем: не оставляйте своих детей без внимания, не отпускайте их на рыбалку без взрослых, следите за ними! Но, к сожалению, некоторые родители понимают это только тогда, когда случается беда.

С апреля родители школы № 24 провели более 50 рейдов, раздали около 300 листовок. Профилактическая работа будет продолжена в августе, ведь всегда легче предупредить трагедию, чем ее пережить.