Набирают «Темп». Новая футбольная команда в Барнауле ставит большие цели

В конце июля в Барнауле объявили о появлении новой футбольной команды «Темп», названной в честь легендарного коллектива, гремевшего в краевой столице в 1960-х. Он не участвовал ни в одном турнире, однако амбиции у футболистов и их руководителей большие.

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Вторник, 19.30. В обычно громком и людном спорткомплексе «Темп» пока еще сумрачно. Из-за коронавирусных ограничений тренировок в прежних масштабах еще нет. На входе мне, как и положено, замеряют температуру и обрабатывают руки. Такую же процедуру проходят и подходящие футболисты, теперь полноправные резиденты «Темпа», игроки новой одноименной команды.

На самом деле команда «Темп» была создана еще в феврале, просто широкой общественности объявили об этом только сейчас.

— Создание команды не было спонтанным решением, – объясняет директор футбольного клуба «Темп» и одноименной школы Олег Киушкин. – Еще при строительстве манежа мы считали, что он должен быть не площадкой для аренды другими школами и организаторами турниров. Сразу были мысли и о создании школы, клуба. Просто всему свое время. Школа появилась несколько лет назад. У ее воспитанников должен быть ориентир, цель, к которой нужно стремиться, теперь дошла очередь до клуба.

Почему «Темп»? Олег Киушкин подчеркивает, что тем самым они хотят отдать дань уважения барнаульским футболистам середины прошлого века, игравшим в команде с таким же названием.

— Мы не тянем одеяло на себя, не говорим, что мы тот самый «Темп», – говорит директор. – Но представьте, как приятно ветеранам, игрокам и болельщикам той команды, что о них помнят. К тому же, как выяснилось, не все любители футбола знают, что такая команда была, это тоже нужно исправить.

Опыт и молодость

Пока команды тренируются трижды в неделю. Ставить игру предстоит Ивану Старкову, воспитаннику школы «Динамо», в свое время выступавшему в столичном «Локомотиве». Именно он назначен главным тренером «Темпа». Выбор объясняется просто. «Темп» — это своего рода сборная «Лиги Бро», популярного футбольного турнира, проходящего в Барнауле зимой. Команда Старкова стала победителем последнего розыгрыша «Лиги», так что ему как чемпиону и карты в руки.

Тренировка начинается с установки, Старков, к которому теперь уже обращаются Евгеньич, объясняет, над чем будет работа. Разминку проводит его помощник, а выполнение игровых упражнений, отработку комбинаций контролирует он сам.

Старков признается: перед первой тренировкой было волнение, но минут за десять после начала занятий все пришло в норму.

— Ребята все требования поняли, выполняют задания. Для меня главное – максимальная самоотдача, – подчеркивает Старков.

Кстати, в команде не только молодежь из «Лиги Бро». На роль дядек-наставников взяли тренеров спортшколы «Темп», среди них братья Евгений и Максим Цвыки, Руслан Леонов, Григорий Дорошенко, а также один из лучших барнаульских нападающих XXI века, Александр Яркин. Упражнения ветераны выполняют наравне со всеми, также кувыркаются на искусственном газоне, когда мини-группа с ними в составе пропускает гол на тренировке.

— Как я могу относиться к этому проекту, если ради него возобновил тренировки? – переспрашивает Яркин. – Почти два года не тренировался и не играл, ни в большой футбол, ни в мини, ни во дворе. Руководство школы приняло решение создать команду, чтобы детям было на кого равняться, так что теперь надо набирать форму, не хочется ударить перед ребятами в грязь лицом.

Молодежь таким напарникам только рада. Леонид Кондаков – воспитанник школы Смертина, тренировался в футбольной академии «Строгино», попадал в сборную Сибири. «Темп» для него – новый вызов.

— Идея крутая, – говорит он. – У меня есть профессиональные амбиции, так что хочу здесь доказать, что могу играть. И подход здесь другой, в «Лиге Бро» мы просто тренировались от игры к игре, а здесь четкий план, постепенно идем к цели.

Постепенное развитие

Появление «Темпа» на футбольной карте Барнаула получилось громким. И пресс-конференция, и заявления краевого Минспорта о поддержке, и пиар в соцсетях. Естественно, сразу же пошли разговоры, что «Темп» — это новое «Динамо», точнее, вместо «Динамо». Если у тех не получается выйти на хороший уровень, это сделают новички, молодые да дерзкие. Кто-то вспоминает опыт других городов, например Тольятти, где две команды – бюджетная и частная, причем вторая играет на более высоком уровне.

Олег Киушкин подчеркивает, что с «Динамо» ни конкурировать, ни обострять отношения не собираются. Более того, на этапе становления «Темпа» одна из задач, которую ставят тренеры и руководство, как раз дать возможность молодым игрокам через эту ступень попасть в «Динамо» в профессиональный футбол. Пока «Темп» планирует заявляться на чемпионат края. Первенство ЛФК, Профессиональная футбольная лига – об этом сейчас говорят очень аккуратно.

— Аппетит приходит во время еды, – рассуждает Киушкин. – В любом случае развитие должно быть поступательным и постепенным. Сейчас наша цель – чемпионат края. Увидим, что ребята справляются с этой задачей, можно будет говорить о следующем этапе. Мечты мечтами, но каждая цель должна быть подкреплена базой, финансированием.

Ну а на чемпионат края задача у «Темпа» одна – побеждать, показывая при этом красивый футбол. Осталось только дождаться, когда турнир начнется. Пока из-за коронавирусных ограничений дата его старта не определена.

Легендарная футбольная команда «Темп» становилась победителем зональных турниров класса «Б» (аналог нынешнего первенства ПФЛ) в 1963 и 1964 годах.