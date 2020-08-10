Хоста – неприхотливое декоративное растение

Почему у одних садоводов хоста растет и радует своих хозяев яркой листвой, а у других быстро теряет декоративную привлекательность, а то и гибнет? Все дело в правильной посадке. Садовыми секретами делится кандидат сельскохозяйственных наук, сотрудник НИИСС им. Лисавенко Наталья Антропова.

Листья хосты нередко более привлекательны, чем цветы. Они бывают разных окрасок, с каемочками и без, крупные и мелкие. На любой клумбе – одно загляденье!

— Хоста относится к семейству лилейных. Родом с Дальнего Востока. Известно около 40 видов и разновидностей растения. Наиболее часто выращивают хосту ланцетолистную с белыми полосами и белым окаймлением листьев, а также хосту Зибольда с яйцевидными листьями, – рассказывает Наталья Антропова.

Коллекция отдела НИИСС имени Лисавенко представлена 12 видами, 33 сортами этой культуры с разнообразной листвой и окраской: «блу кадет», «Жанет», «мама миа», «вайд брим», «лемон лайм», «ньюдред революшн», «биг дедди», «блу ангел», «карьяма», «хоста декората», «гранд тиара». Как отмечает эксперт, все это великолепие объединяют общие признаки:

— Растения высотой 40-50 сантиметров. Цветки узкоколокольчатой формы, как правило, белые и сиренево-розовые. Располагаются они на высоких цветоносах с приятным ароматом. Цветет хоста с июля до сентября. После отцветания кусты, благодаря красивым листьям, длительное время сохраняют декоративность.

Стратегия посадки

Главный секрет выращивания такой сравнительно неприхотливой культуры — правильная посадка. Это важнейший фактор, влияющий на здоровье и декоративность хосты. Особенно требовательны к условиям произрастания новые сорта.

— В природе хоста растет под пологом высоких лесных деревьев и на влажных тенистых берегах рек и ручьев. Солнцепек для растения губителен и не подходит для выращивания даже теневыносливых хост. В таких условиях они теряют свои ценные сортовые особенности – форму, цвет и размер листвы. Получают солнечно-водяные ожоги, происходит выгорание контрастных окаймлений, – отмечает Наталья Викторовна.

Сорта, которые относят к солнцевыносливым, высаживать лучше в цветники, чтобы высокие многолетники обеспечивали им легкое притенение. Но и без солнца растения оставлять нельзя.

— В местах с постоянной плотной тенью даже тенелюбивые сорта не всегда хорошо себя чувствуют. Хосты там развиваются гораздо медленнее, растения просыпаются поздно, редко появляются цветоносы, — отмечает цветовод.

Воды – в меру

Размножают хосту делением куста. Делить цветок удобнее садовым ножом, а большие кусты – лопатой. Растения при посадке должны составлять 30-50 сантиметров. На одном месте без деления и пересадки хоста будет комфортно себя чувствовать до четырех-шести лет.

— Лучше всего растут и цветут большинство хост на легких суглинках с нейтральной слабощелочной или слабокислой реакцией. Питательная, увлажненная, хорошо дренированная почва, в которой много микроорганизмов, аэрирующих почву, – вот тот идеал, при котором хоста способна проявить себя во всей красе. Тяжелые глинистые почвы необходимо разбавлять песком, мелким гравием, вносить органику – торф, перегной, компост. В песчаные почвы, напротив, вносят глину, а также органику – торф, перегной, компост.

На щелочных почвах у растений нередко проявляются признаки хлороза – листья желтеют. Чтобы этого избежать, нужно вносить кислый торф и другие материалы.

Хосты относят к влаголюбивым растениям. Но миниатюрные и карликовые сорта сажать около водоемов не рекомендуется, так как они зачастую сразу погибают из-за избытка влаги.

Величина посадочной ямы зависит от сорта. Для гигантских хост ее ширина от 80 до 150 см, глубина – 40-50 см. Для средних и маленьких – ширина порядка полуметра, глубина — 25-35 см. Для миниатюрных ширина — 15-20 см, глубина — 10-15 см.

— В яму добавляют торф, перегной, также вносят комплексное удобрение типа «Кемира-Универсал», на упаковке которого указана доза. Излишне усердствовать с органикой не стоит, при избытке проявляются разрывы и растягивание рисунка, – отмечает эксперт.

Щепа поможет

Хосты легко адаптируются на новом месте, осуществлять пересадку можно в течение всего сезона, вплоть до начала октября. При посадке важно правильно заглубить корневую шейку. Для гигантских и больших растений – на 4-7 см ниже уровня почвы, для средних – на 3-5 см, для маленьких – на 2-4 см, для миниатюрных – на 1-2 см. При расположении корневой шейки слишком глубоко у растения тормозится развитие побегов, развиваются грибковые заболевания, происходит загнивание корневой шейки.

После высадки растения лучше замульчировать поверхность – так кустику будет комфортнее, а вам меньше хлопот с частыми поливами и прополками.

Иногда землю вокруг хосты мульчируют агроволокном. Но это уже ближе к профессиональному ландшафтному дизайну.

Садоводам-любителям можно замульчировать пространство вокруг хосты, например, опилками или сосновой щепой. Они защитят растение от таких вредителей, как слизни, которые так любят влажные и прохладные места.

Шпаргалка садовода

Хоста – эффектная «украшательница» садов. Она прекрасно сочетается с любыми растениями и цветами. Хоста преображает цветники с папоротниками и злаками, добавляет изюминку в миксбордеры с хвойными, обрамляет дорожки и клумбы с тюльпанами, астильбами и ирисами. Хосту используют для создания групп на фоне газонов, в бордюрах вдоль рабаток и дорожек, в миксбордерах, как одиночное растение, у водоемов, на каменистых участках.

Для одиночной посадки подойдут высокие (60 см и более) виды хост. Вокруг них не стоит высаживать другие растения, потому что крупные хосты вполне самодостаточны. В бордюрах лучше выращивать сорта высотой до 30 см. Их можно размещать на переднем плане, где они хорошо смотрятся и не загораживают более высокие растения. Менее высокие хосты отлично подходят для выращивания в рокариях – каменистых садиках, где они становятся фоном для цветущих культур.

Если ваши хосты цветут не совсем красиво, то можно и вовсе не давать им цвести, а обрезать цветоносные стрелки сразу после их появления.