Александр Суриков о Барнауле настоящего и будущего

Александр Суриков не нуждается в представлении – был Губернатором Алтайского края, Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Республике Беларусь, он хорошо известен как барнаульцам, так и жителям региона. Сегодня он гость нашей редакции.

— Птицы возвращаются в гнезда свои, Александр Александрович?

— Я же практически коренной житель Алтая, прибыл сюда больше 50 лет назад. Разумеется, после завершения моей дипломатической службы в союзной Беларуси мог бы выбрать на жительство, как говорил Шукшин, Питер, Москву, да те же Сочи, а зачем? Здесь у меня дети, внуки, близкие, друзья, здесь мой дом, моя Родина, потому и вернулся в Барнаул, не хочу жить в московской суете да толчее.

— Довелось как-то в марте видеть вас на Новом рынке – рыбу вы покупали, кажется, судака. А почему не в «Ленте» или «Океане»?

— У меня это давняя привычка, еще со времен моего губернаторства. Хожу по базару, смотрю, чем торгуют, как и кто. Ведь одно дело, когда перекупщики цену ломят, совсем другое, когда сельчане сами свою продукцию продают. Да и власти, кстати, весьма небесполезно узнать мнение о себе, и на рынке, поверьте мне, она его услышит, пусть не всегда приятное, зато, как говорится, прямо и от души.

Город изнутри

— Как вам Барнаул? Сильно изменился?

— Я Барнаул знаю хорошо, ну, хотя бы потому, что живу здесь больше полувека. Помню его разным, очень разным. В конце 1980-х я был начальником «Главалтайстроя», потому знаю ситуацию в городе изнутри – как он строился, какие проекты определили его будущее, то есть уже наше нынешнее, какие проблемы приходилось при этом решать, как работали городская и краевая власти, насколько амбициозны были их планы и безошибочны решения, но это такой огромный пласт, который не впишется в формат газеты. Однако для примера могу сказать, что строительство Нового моста через Обь планировалось еще при советской власти, а шоссе Ленточный Бор, которое настойчиво уговаривал меня построить тогдашний председатель горисполкома, Анатолий Иванович Мельников, обошлось городской казне…

— Ну, очень дорого?

— В 20 квартир для работников «Главалтайстроя». Это же было другое время, пусть и не рыночное. Тогда задачи и ставились, и решались иначе, у них был другой алгоритм. А город… Город, конечно, изменился, в лучшую сторону, безусловно. Стал наряднее, чище, с первого взгляда видно, что поменялся как сам подход к его благоустройству, так и его механизмы. Ведь реализация ряда федеральных программ по тем же дорогам принесла свои плоды – хороших дорог в городе становится с каждым годом все больше. Мы же все понимаем, что вытянуть такой объем работ на деньги городского бюджета просто невозможно. А с другой стороны, при существующем раскладе пополнения городской казны резко, в одночасье тоже ждать не приходится. Но ведь рано или поздно придется начать самим зарабатывать на хорошую жизнь. Как это сделать? Есть некоторые соображения на сей счет, однако они требуют глубокой проработки, сейчас говорить о них пока несколько преждевременно.

Пора создавать

— Жители Барнаула, на ваш взгляд, какие они?

— Я имею право сравнивать? Барнаульцы, конечно, отличаются и от кемеровчан, и от красноярцев. Те, я бы сказал, более строги, если не суровы, сами понимаете – у одних угля несчитано, у других тайги немерено, а ведь условия жизни, климат неумолимо диктуют свое, формируя характер. У нас же народ по большей части степной, где воля вольная и до горизонта шагать да шагать. На Алтае всегда, как в тигле, перемешивались народы, племена, традиции, языки, обычаи, и Барнаул не мог стать исключением. Его жители открыты, приветливы, они по-настоящему любят свой город. По-моему, это и есть главное.

— Каким бы вы хотели видеть Барнаул лет через 10-20?

— Я – строитель и по существу им и остаюсь. Мне это близко, я этому учился. Помню, как строил аэропорт, асфальтировал площадь Сахарова, как реализовывал строительные проекты, будучи Губернатором Алтайского края. Естественно, у меня свой взгляд на процессы, что происходят в экономике города и края, но почему-то думаю, что я в этом не одинок и нам пора менять подходы к развитию ряда отраслей, в частности к промышленности. Надо создавать, назрела пора открывать собственно барнаульские производства. Ведь был в свое время в городе бренд – дизель моторного завода. Нужен он сейчас? Крайне необходим, ведь почти все линейки сельхозтехники – тракторы, комбайны – оснащены китайскими движками. У нас что, свои инженеры перевелись? Давайте посмотрим, что у себя можем сделать. Нужна нам стеклопосуда? Однозначно – в мире набирает обороты отказ от пластика. Можем мы наладить в городе такое производство? Вполне. Я понимаю, что многоуровневые развязки нам еще долго будут не по карману и от точечной застройки нам тоже не уйти, но тогда пора думать о балансе интересов тех, кто живет в историческом центре города, и тех, кто в нем будет жить, а заодно и том, как обойтись малой кровью при застройке старых кварталов города. Повторюсь, все это требует глубокой проработки, но и медлить при этом тоже нельзя, мы и так основательно засиделись на старте.

— Александр Александрович, при главе города Барнаула создана группа общественных советников, а вы ее координатор. Несколько слов о ней.

— Пока что есть понимание того, для чего она создана. Конкретикой ее еще предстоит наполнить, однако я думаю, что она не станет пятым колесом в телеге. Люди в ней подобраны с безупречной профессиональной подготовкой, огромным управленческим и жизненным опытом, поверьте, они сумеют заглянуть за горизонт.

Александр Суриков родился в Мурманске. В Алтайский край приехал в 1966 году после окончания Саратовского политехнического института. Работал в Завьяловском ДСУ, начальником ДСУ № 3 Алейска. С 1976 года — начальником объединения «Алтайавтодор», с 1990 года гендиректором концерна «Алтайстрой». С августа 1991 года — председатель Алтайского краевого Совета народных депутатов. С 1994 года — председатель краевого Заксобрания. В 1996 и 2000 годах Александр Суриков был избран Губернатором края. С 2006 по 2018 год был Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Белоруссии.