10 августа комитету по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула исполняется 90 лет

Городские финансисты просчитывают риски, управляют денежными потоками и планируют будущие доходы бюджета города. Именно они постоянно держат руку на пульсе финансовой артерии краевой столицы и знают, что грамотно экономить весьма непросто, а тратить деньги с умом еще сложнее.

Цель одна

Каждый период в деятельности комитета по финансам был сопряжен с определенными трудностями, впрочем, легко здесь не было никогда. Например, в 1930 году горфинотдел осуществлял не только полномочия по разработке и исполнению городского бюджета, но и контролировал исполнение районных, поселковых и сельских бюджетов, одновременно выполняя функции внебюджетных фондов (пенсионного, медицинского, социального страхования), налоговой службы, казначейства.

Наравне со всеми финансисты воевали и трудились в годы Великой Отечественной войны. После эвакуации производств из западной части СССР, Барнаул стал крупным промышленным центром Алтайского края, что значительно усложнило управление его денежными потоками.

Вместе с барнаульцами финансисты выживали в девяностые годы, когда месяцами не выплачивалась заработная плата, царствовал взаимозачет и на плечи комитета легла колоссальная работа по восстановлению разрушенной финансовой системы и становлению новых рыночных отношений.

Были финансовые кризисы 2008 и 2014 годов, с чем профессионально справились городские финансисты. Период пандемии 2020 года проник в экономику Барнаула сильнее, а его последствия затянулись по времени – уже с апреля снизились поступления по основным видам доходов, но, по мнению сотрудников финкомитета, благодаря наличию у Барнаула достойного опыта работы в непростых экономических условиях, есть уверенность, что в конечном итоге город успешно преодолеет и эти испытания.

Какими бы ни были времена, хранители городской казны строго следят за выполнением социальных обязательств бюджета, инвестиционной привлекательностью города, поддержкой малого и среднего бизнеса, уровнем промышленного производства, развитием краевой столицы. Денег всегда и на все сразу не хватает. Отрадно, что в условиях постоянной нехватки средств Барнаул жил и живет без кредитов.

Из чего складывается бюджет

Чтобы понять суть работы муниципальных финансистов, следует вспомнить об их задачах. В структуре комитета восемь отделов, в которых трудится 91 человек. Безусловно, в приоритете у комитета эффективная организация и осуществление работы по составлению проекта бюджета города и его исполнению. Кроме того, финансисты осуществляют внутренний муниципальный финансовый контроль, готовят экономическое обоснование планирования доходов и расходов бюджета города, проводят мероприятия по обеспечению своевременной наполняемости бюджета доходами.

В обязанности финкомитета также входит концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономического развития города, целевое финансирование общегородских потребностей, эффективное управление муниципальным долгом, привлечение, обслуживание и исполнение долговых обязательств городского округа, реализация и совершенствование основных направлений бюджетной и налоговой политики.

Бюджет города — сложный финансовый документ, включающий более трехсот страниц. Поскольку разобраться в его содержании крайне сложно без профессиональных знаний, материалы о бюджете регулярно публикуются на сайте администрации Барнаула в форме схем, графиков и диаграмм. Весь бюджет делится на две части – доходную и расходную. Доходная часть состоит из налоговых и неналоговых поступлений, средств из федерального и краевого бюджетов. Налоговые доходы формируются за счет НДФЛ, который платят все работающие барнаульцы, налога на землю, на имущество физлиц и совокупного дохода для предпринимателей. Неналоговые поступления складываются из доходов от использования муниципального имущества, земельных участков, штрафов, размещения рекламных конструкций, платы за размещение нестационарных торговых объектов и прочего.

Бюджет Барнаула ориентирован на исполнение социальных обязательств: почти 60% его расходной части приходится на сферу образования, содержание учреждений культуры и спорта, социальное обеспечение населения. Остальные средства распределяются на софинансирование нацпроектов: строительство школ и детских садов, дорог, ремонт придомовых территорий, переселение жильцов из аварийного жилья. Помимо этого осуществляется ремонт инженерной инфраструктуры, благоустройство города, содержание и текущий ремонт дорожного хозяйства и многое другое.

Обратная связь

Сотрудники городского финкомитета не согласны с мнением, что их работу, якобы, не видно. Ежегодно она начинается с формирования бюджета, когда идет обсуждение расходов городской казны в думских комитетах. 40 народных избранников, выполняя наказы своих избирателей, требуют найти средства на их выполнение. И каждый год финансисты ищут компромисс – думают между тем, что можно сделать сейчас, что – на следующий год, а что может подождать еще пару лет.

Специалисты финкомитета встречаются с трудовыми коллективами, посещают открытые уроки в школах и вузах, детально объясняя, каким образом формируется городской бюджет и на что тратятся средства. Также проводят опросы и ведут личные приемы. К слову, в 2017 году они подготовили серию интервью с барнаульцами, один из вопросов которого звучал так: кем бы вы больше хотели стать – главой города или председателем комитета по финансам? Интересно, что мнения горожан на этот счет разделились практически поровну.

Был разработан и предоставлен «Бюджет для граждан» в виде электронной брошюры на официальном сайте администрации Барнаула. Здесь любой желающий может получить понятную информацию о бюджете города, о поступлениях доходов и направлениях расходования целевых средств.

Еще одним направлением деятельности комитета стала популяризация краевой программы «Поддержка местных инициатив», благодаря которой для жителей пригорода стало возможным решение насущных проблем. Финансисты выезжают на встречи с жителями, объясняют преимущества программы и необходимость участия в ней. В 2020 году ее участниками стали уже 12 пригородных поселков, при этом проекты выбирали сами жители.

По мнению Надежды Тиньгаевой, председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула, не важно, насколько медленно ты продвигаешься, главное, что ты не останавливаешься.

Интересные факты

— С 1930 года должность председателя комитета по финансам занимали 20 человек, из них 19 – мужчины. Дольше всех – с 1982 по 2002 год комитетом руководил Анатолий Калинин. Надежда Тиньгаева возглавила комитет в 2002 году.

— За 90 лет в комитете образовано 18 династий как по отцовской, так и по материнской линиям. Их общий трудовой стаж составляет более 1000 лет.

— Первую награду городской финкомитет получил в 1932 году – это было переходящее знамя Западно-Сибирского крайисполкома.

— С 2007 года комитет по финансам является постоянным участником Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами». За эти годы комитет либо становился призером, либо получал награду в различных номинациях. В 2020 году город Барнаул стал победителем в номинации «За лучшее управление муниципальным долгом».