Волейболистки «Алтай-АГАУ» получили награды по итогам прошлого сезона

Август 07 12:47 2020

Во вторник на стадионе СШОР А. Смертина наградили волейболисток «Алтай-АГАУ», по результатам прошлого сезона завоевавших серебряные медали.

Волейболистки «Алтай-АГАУ» получили медали и благодарственные письма за высокие спортивные результаты.
Фото Ярослава Махначёва

В женской высшей лиге «Б» российского волейбольного чемпионата успели сыграть только первый этап. Впереди еще было два финальных тура, где должны были встретиться лучшие команды западных и восточных зон, но вмешался коронавирус. Турнир остановили досрочно, утвердив промежуточные итоги. По результатам минувшего сезона в высшей лиге «Б» среди женщин по два чемпиона, серебряных и бронзовых призера.

«Алтай-АГАУ» в восточной зоне занял второе место, уступив только омским соперницам.

— Обидно, что досрочно все закончилось, ведь команда у нас сложилась неплохая, интересно было сыграть с командами другой зоны, – говорит директор «Алтай-АГАУ» Михаил Татаринцев.

Награждение провели, когда позволила эпидобстановка. После церемонии руководство клуба, а также директор ВК «Университет» Иван Воронков подписали соглашение с СШОР «Заря Алтая» о сотрудничестве. Документ, по мнению Михаила Татаринцева, должен ликвидировать возникающие недопонимания.

На этой неделе у «Алтай-АГАУ» начались предсезонные сборы. Первый двухнедельный этап будет посвящен ОФП. Сезон в высшей лиге «Б» у женщин стартует 28 сентября. Тур в Барнауле пройдет во второй половине января 2021 года.

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