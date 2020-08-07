В предстоящую субботу в России будут отмечать День физкультурника

В Барнауле из-за коронавирусных ограничений День физкультурника пройдет в непривычном формате. Впрочем, последние месяцы для спортсменов и так были нестандартными. Председатель городского комитета по физической культуре и спорту Пётр Кобзаренко рассказал, как спортивная сфера Барнаула пережила этот непростой период.

Новый опыт

— Пётр Иванович, вы возглавили горспорткомитет около полугода назад. Вряд ли вы тогда предполагали, что этот период окажется таким?

— Это точно. Перед этим я работал в Министерстве спорта Алтайского края, в принципе, знал ситуацию в спортивной сфере города, но все равно, свою работу на новой должности начал с объезда всех подведомственных учреждений и знакомства с коллективами, и тут началась пандемия. Что делать, никто не знал, ни в каких учебниках это не прописано, поэтому работали с листа, искали выход из положения. Соревнования были отменены, общие тренировки оказались под запретом, поэтому надо было найти решение, как сохранить кадры, количество занимающихся (у нас около 10 тысяч воспитанников в городских спортшколах), как хотя бы не растерять то, что наработано. Когда был введен первый этап снятия ограничений и разрешены занятия на улице, стало чуть легче, но не всем. Самые массовые виды спорта у нас – легкая атлетика и футбол, их представители комфортно чувствуют себя на стадионе, а тем же гимнастам нужны снаряды в помещении.

— Но хотя бы какие-то положительные моменты в этой ситуации есть? Может быть, удалось сэкономить какие-то средства, которые были заложены на сборы, соревнования?

— Эта экономия не заменит потерянного в тренировочном процессе. Сейчас у спортсменов как раз было бы время сборов, подготовки к сезону. Тренировки на улице и дома их не заменят. Было запланировано много грантовых мероприятий, этот вопрос тоже надо как-то решать, ведь людям нужно отчитываться о проделанной работе.

Как профессионал, во всем этом вижу больше минусов, хотя и плюсы тоже были. Кто не дружил с техникой, освоил новые средства коммуникации – других вариантов не было. Плюс было время разобраться с материально-технической базой, что-то привести в порядок. Например, у нас в сложной ситуации оказались некоторые представители спортшколы № 10. Боксеры и борцы тренировались в подвальных помещениях, через которые проходили коммуникации. По новым требованиям заниматься в таких залах нельзя. Временно их перераспределили по другим спортшколам, а пока в тренировочном процессе возникла пауза, приводили в порядок новое помещение для них, это бывшая аптека на ул. Телефонной, 28, там сделан ремонт, еще необходимо обустроить системы вентиляции и дымоотведения, после этого можно заниматься отделкой.

— Учебный год должен начаться в очном формате. Как у городских школ с паспортами готовности?

— Школы «Олимпия», «Победа», СШОР по спортивной гимнастике Сергея Хорохордина и СШОР № 2 их уже получили. «Полимер», «Лабиринт» и «Рубин» в процессе, воспитанники их отделений летом и так в основном занимаются на открытом воздухе.

— А вообще какие спортивные объекты в ближайшее время появятся в Барнауле?

— Предметно мы начали заниматься зданием на ул. Балтийской, 46, где будут тренироваться тхэквондисты. Сейчас идет ремонт, в сентябре можно заходить туда. Еще мы получили помещение на ул. Пионеров, 11, там по плану появится большая городская школа бокса на 870 человек. Приезжавший в Барнаул президент федерации бокса России Умар Кремлёв был в этом здании, остался доволен увиденным. При этом у нас сохранятся и «Боевые перчатки», и «Смена», по-прежнему будем взаимодействовать с краевой СШОР «Алтайский ринг». Кроме этого, развиваем частно-муниципальное партнерство. Подписано соглашение о строительстве зала единоборств на ул. Взлётной, 2г. С компанией «Жилищная инициатива» обсуждаем возможность возведения зала для волейбола на территории спортшколы № 6. Для спортшколы № 9 выделено бывшее здание БТИ на ул. 5-й Западной, 62, куда уже заехали и своими силами достаточно квалифицированно обустраивают первый этаж представители федерации тяжелой атлетики. Им комфортно будет заниматься в парке «Юбилейный», который расположен по соседству, там для жителей летом будут обустроены беговые дорожки, зимой подготовлена лыжня. Микрорайон этот активно застраивается, объект будет востребован.

Прирастать объектами

— Пётр Иванович, в Министерстве спорта Алтайского края вы отвечали за несколько направлений по всему региону, теперь в вашем подчинении весь спорт, но в одном городе. Сравнивать эту работу можно?

— Хорошо везде, тем более, спортивная отрасль постоянно меняется. На уровне края у меня были свои проекты по адаптивному спорту и массовым стартам. Работа на уровне города более предметна, глубже погружен в финансовые вопросы. У нас 14 учреждений, подведомственных комитету, на территории города 293 клуба, работающих в сфере физкультуры и спорта. Да, нынешняя ситуация пагубно повлияла на все, надо объективно оценивать и понимать, что потери будут. Но, надеюсь, удастся быстро восстановиться. Пандемия показала, что запрос на спорт есть.

— В крае реализуется нацпроект «Спорт – норма жизни». Его главная задача – увеличить число занимающихся физкультурой. Как это сделать?

— К 2024 году, согласно задачам проекта, 56 процентов населения должно заниматься физкультурой и спортом. Сейчас показатель по Барнаулу – 45,8. У нас появится несколько физкультурно-оздоровительных комплексов, мы подали заявку в инвестпрограмму на реконструкцию и обустройство искусственного льда в хоккейную школу им. Черепанова. Прорабатывается проект строительства велодорожки от парка «Изумрудный» до речного вокзала, но не через центр, а по ул. Промышленной. Думаю, если мы будем в хорошем ритме прирастать спортплощадками и другими объектами, то должны выйти на нужные цифры.

Пётр Кобзаренко – кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию. Возглавлял комитеты по делам молодежи, культуре, физической культуре и спорту администраций Ленинского и Железнодорожного районов, с 2006 года работал на различных должностях крайспортуправления, затем Министерства спорта Алтайского края. Комитет по физической культуре и спорту возглавил 11 февраля 2020 года.