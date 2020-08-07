В поселке Научный Городок завершается строительство новой беговой дорожки с современным покрытием

Проект беговой дорожки на территории школы № 72 вошел в число победителей краевой программы поддержки местных инициатив на 2020 год. Его стоимость составила 1,5 млн руб., из них 200 тыс. – софинансирование жителей. Кроме этого, родители школьников и педагогический коллектив несколько раз проводили субботники на школьном стадионе.

По словам главы Научногородокской сельской администрации Елены Широких, с инициативой строительства беговой дорожки в администрацию обратился родительский комитет и актив ТОС Научного Городка.

— На стадионе два поля – большое и малое, их инфраструктура давно не отвечает современным требованиям. К тому же здесь никогда не было отдельной дорожки для прыжков в длину, – рассказала Елена Ивановна. – Мы решили облагородить в первую очередь малое поле, поскольку ширина беговой дорожки будет соответствовать потребностям школы. Кроме того, на сэкономленные в результате торгов средства будут установлены шесть спортивных тренажеров на все группы мышц. Сейчас сотрудники подрядной организации начинают укладывать современное резиновое покрытие, песок для прыжков уже завезли.

По словам директора школы Тамары Тарасовой, педагогический коллектив старался не афишировать строительство нового объекта на стадионе, чтобы 1 сентября сделать школьникам сюрприз. Но любопытная ребятня практически каждый день подглядывает, как идут работы, и это самый правильный контроль со стороны общественности.

— Площадь беговой дорожки составит порядка 500 кв. м, – поделилась Тамара Николаевна. – Особую радость у нас вызвала финансовая помощь со стороны бывших выпускников школы. Отдельное спасибо Григорию Гусельникову, Денису Филиппову, Ивану Зыкову, Александру Локтеву. Подрядчик работает качественно: сделана подушка и бетонное основание дорожки, установлены бордюры, верхний слой пропылесосили и начинают клеить резиновое покрытие, песок для прыжков тоже завезли. За сбитые коленки можно теперь не волноваться.

Аристарх Лукач – один из 500 школьников, для кого строится новый спортивный комплекс. Свои эмоции четвероклассник выразил одной фразой: «Классно, не хуже, чем в городе!».