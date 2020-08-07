Уличный режим: квесты, конкурсы и интеллектуальные игры – на открытом воздухе

В последнем месяце лета многие учреждения культуры Барнаула открыли уличные площадки для детей. Провести свободное время с пользой приглашают городские библиотеки, детские школы искусств и ДК.

Из разных уголков города

Скажем сразу, учреждения культуры по-прежнему массовых мероприятий не проводят – с детьми они работают на улице, собирая небольшое количество ребят, соблюдая дистанцию и масочный режим. К примеру, для библиотек возможность работать на свежем воздухе – хорошая возможность воплотить проекты, приостановленные на время пандемии. И хотя библиотеки открыли свои двери для посетителей еще в конце июня, все же непосредственно работать с подрастающими читателями они начали лишь с первых дней августа. Так, в библиотеке № 1 (ул. Молодёжная, 68) на последний месяц лета запланировано с десяток мероприятий. По словам библиотекаря Ирины Дружининой, сегодня уличные площадки посещают ребята разных возрастов. Причем не только те, что живут по соседству с библиотекой, но и дети из поселков Южный, Бельмесёво. Дело в том, что там в местной библиотеке № 10 (ул. Чайковского, 19) идет ремонт (открыть учреждение планируется ко Дню города), а потому библиотека на ул. Молодёжной временно принимает юных читателей и из этих уголков города.

— Сегодня мы отмечаем Международный день светофора, а значит, рассказываем ребятам не только об истории создания этого важного устройства, но и повторяем вместе с ними правила дорожного движения, говорим о его участниках, – пояснила Ирина Геннадьевна.

На этот раз перед глазами ребят – книги о машинах, правилах дорожного движения, в центре книжной коллекции – томик Сергея Михалкова «Дядя Стёпа – милиционер». Сначала Ирина Дружинина рассказала детям о первых светофорах – сигнальных устройствах, которые использовались при организации дорожного движения до появления трехглазого регулировщика. Как выяснилось, в течение дня занятие на эту тему проводится уже во второй раз. По группам ребята разделяются специально — соблюдают санитарные требования к такого рода мероприятиям.

— Я живу рядом, поэтому бабушке удобно приводить меня в библиотеку летом, – говорит второклассник Андрей Зимин. – Сначала мы приходили сюда за книжками, а потом узнали про занятия на улице и стали их посещать.

Творческие мастерские

Вообще, уличные мероприятия включили в свои планы практически все учреждения, входящие в Централизованную библиотечную систему Барнаула. К примеру, в библиотеке № 3 (ул. Кавалерийская, 13) даже придумали название для летнего уличного проекта «Открытое небо».

— Занятия проводим практически ежедневно – собираем по 10-12 человек за раз, не больше, – сообщает заведующая библиотекой Надежда Ворошилова. – Читаем книжки, проводим игры на свежем воздухе, викторины. Однажды ребята пришли к нам даже в дождь – пришлось на крыльце организовывать беседу о книгах.

В Центральной детской библиотеке им. К.И. Чуковского (ул. Г. Исакова, 170) организовали библиопрогулку «Пройдусь я по Исакова…», в ходе которой рассказали детям об одной из самых красивых улиц города, в библиотеке № 11 (ул. Октябрят, 29) провели эко-игру «Живи, земля!» и поразмышляли о проблемах окружающей среды, а в библиотеке № 14 (ул. Новосибирская, 1а) организовали площадку «Читающий дворик», где собирают юных читателей по вторникам и четвергам.

Открыли свои летние площадки и городские центры культуры. Так, ДК «Центральный» (ул. Мира, 13) приглашает детей принять участие в конкурсах рисунка на асфальте, в познавательных квестах, а также в «Есенинских чтениях» – записи видеороликов с чтением стихов великого поэта. Получили возможность порепетировать на открытом воздухе и участники творческих коллективов, кружков и секций. Только в одном Дворце культуры города Барнаула таких объединений насчитывается 26. Чтобы их воспитанники получили возможность заниматься на улице с соблюдением санитарного режима, приходится расписывать ежедневные занятия по часам. Сегодня на площадке у ДК занимаются и народный молодежный хор русской песни «Сибиряночка», и студия народного творчества «Отрада», и театр танца имени Розы Фибер, и ансамбль классического танца «Эос».

— Это своего рода творческие мастерские, – комментирует директор ДК города Барнаула Роман Ильин. – Мы уже поняли, что в сквере у ДК могут заниматься по пять-шесть коллективов одновременно. С учетом этого и составили график репетиций.

Оттачивают свои программы и юные музыканты – воспитанники Детской музыкальной школы № 1 им. А.К. Глазунова. Здесь по средам (при условии хорошей погоды) проводят занятия на улице артисты ансамбля скрипачей «Радуга», готовясь к будущим конкурсам и концертным выступлениям на городских мероприятиях.

Введение уличного режима сподвигло воспитанников художественных отделений барнаульских ДШИ выйти на пленэры – благо, неподалеку от школ есть зеленые уголки и живописные скверы, которые скоро будут перенесены на полотна.

Ближайшие мероприятия

11 августа

11.00. Игра-викторина «В чудесном мире сказок». Библиотека № 18 (пр. Калинина, 10).

12.00. Час здоровья «Советы доктора Пилюлькина». Библиотека № 17 (ул. Островского, 31).

12 августа

12.00. Веселое ателье художника «Рисуем лето». Библиотека № 30 (ул. Георгиева, 53).

12.00. Читаем книгу Михаила Пегова «Знаменитые самолеты». Библиотека № 1 (ул. Молодёжная, 68).

14.00. Игровая программа «Листая новых книг страницы». Библиотека № 11 (ул. Октябрят, 29).

13 августа

12.00. Игра-моделирование «Полезные привычки». Библиотека № 3 (ул. Кавалерийская, 13).

13.00. Флешмоб «Литературный герой на летней полянке». Центральная детская библиотека им. К.И. Чуковского (Г. Исакова, 170).

14.00. Цикл игр «Летние забавы». Центр культуры и досуга «Индустриальный» (ул. Фестивальная, 1).

16.00. Квест «Назад в прошлое» (знакомство с историческими личностями). ДК «Центральный» (ул. Мира, 13).