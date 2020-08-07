«Селф» – одна из первых компаний, которая начала застраивать жилые кварталы по принципу проектного финансирования

Компания «Селф» – долгожитель на строительном рынке региона. Она славится не только большими объемами возводимого жилья, но и активной работой с госзаказами, по которым строит знаковые объекты как в крае, так и далеко за его пределами. Причем, как заверил главный инженер ООО «Селф» Александр Жокин, в портфеле заказов компании доли жилья и объектов социальной сферы смотрятся довольно весомо.

Сложно, но интересно!

— Александр Николаевич, компания «Селф» хорошо зарекомендовала себя как застройщик, способный удовлетворить самые разные интересы заказчика.

— Наша главная задача – строить. Какие это будут объекты – зависит от опыта компании и ее возможностей. Не случайно мы беремся за самые разные объекты, нам это интересно. Так, мы одни из первых в регионе взялись реализовывать проект квартальной застройки по новому принципу финансирования – эскроу-счетам (речь идет о квартале «Норд», расположенном в западной части города и состоящем из 16 жилых домов разной этажности). Параллельно работаем и в сегменте жилья высокого уровня комфортности – строим жилой комплекс «Столичный», претендующий стать новым смысловым акцентом в архитектуре городского центра, а также ЖК «Маяковский». Параллельно мы ведем работу на других объектах – возводим поликлинику в густонаселенной части Индустриального района (строительство объекта общей площадью более 15 тысяч квадратных метров планируем завершить в 2022 году). Продолжаем строить Государственный художественный музей Алтайского края – объект непростой, ко многому обязывающий. Достаточно сказать, что за время этой работы не раз менялось законодательство, и нам порой приходилось на ходу решать вопросы, не предусмотренные в прежней проектной документации. Безусловно, работать в таких условиях сложно, если измерять сложность по 10-балльной шкале, то один только ГХМАК тянет на 8 баллов, но интересно. И это ключевое слово в нашей работе.

— Еще вы возводите детские сады, школы. Это все же непрофильный бизнес для вашей компании, а, скорее, социальная миссия.

— Если в нашем городе не будет детских садов и школ, то этим жильем никто не заинтересуется. И в этом солидарны все застройщики. Ведь все мы не только зарабатываем деньги, но и формируем инфраструктуру, лицо города, совместными усилиями стараемся сделать так, чтобы людям жилось в нем комфортно. Безусловно, важные, социально значимые объекты наша компания возводит в партнерстве с городскими и краевыми властями, ведь от того, беремся мы за проект или нет, зависит в том числе и приток федеральных денег в регион. И в этом смысле на строителях лежит большая ответственность. К тому же стройка порождает движение в других отраслях – уже доказано, к работе одного строителя автоматически подключаются несколько человек, занимающих рабочие места в смежных профессиях.

От нефтепроводов до исторических объектов

— Известно, что «Селф» строит и за пределами Барнаула.

— Сегодня мы активно строим как по Алтайскому краю, так и в других регионах страны. Так, в соседнем Новоалтайске мы уже построили детский сад, сейчас возводим школу, взялись довести до ума долгострой — Алтайский противотуберкулезный диспансер. Реализовали проекты и в Белокурихе. Если говорить о географически удаленных проектах, то мы работаем в Новосибирской области, в самом Новосибирске, в Сочи. Признаться, и из других регионов к нам поступают предложения о сотрудничестве. Вероятно, потому что мы давно доказали, что умеем качественно работать в постоянно меняющемся законодательном поле и нам интересно попробовать себя в новых проектах. Потому к нам и поступают самые разные предложения – от строительства нефтепроводов до реконструкции объектов исторического наследия.

— Говорят, что столь же стремительно меняются и технологии в строительной отрасли.

— Как и другие компании, мы постоянно направляем наших сотрудников на строительные выставки, стажировки, регулярно посещаем и заводы, запускающие новые линии стройматериалов. Да, технологии изменились. Но по большому счету – как в основе стройки был бетон, так он и остался. Лишь усилена роль малой механизации и стали более совершенными технологические процессы в строительстве. Важно тщательно соблюдать соотношение цены и качества используемых материалов.

Если говорить о новшествах, то мы постоянно осваиваем новые инновационные технологии, касающиеся в том числе и обустройства фасадов. Это позволяет нам экспериментировать с цветом облицовки, с фактурами. Планируем освоить и технологию витражного остекления жилых домов.

— Какой вам видится застройка Барнаула в перспективе?

— Городу требуется научиться грамотно сохранять баланс истории и современности. Важно постепенно избавляться от ветхих построек – взять, к примеру, тот же Поток, обширный частный сектор. Без пересмотра концепции этих территорий не будет развития, движения вперед.

— Принято считать, что строительная отрасль может стать локомотивом для выхода экономики из кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Вы с этим согласны?

— Безусловно. Как и промышленность, строительная отрасль заставляет работать смежные сферы – заводы по производству стройматериалов, производителей окон, дверей, электротехнического оборудования. Хорошо, что сегодня внимание федеральных властей сконцентрировалось на этой сфере. А это не только рабочие места, но и подушка безопасности для экономики.

— Сегодня быть строителем престижно?

— Во все времена считалось престижным созидать, восстанавливать, строить. Особенно ощущаешь, когда проходишь мимо возведенного объекта вместе с детьми и говоришь: «Это строила наша компания!». Вообще, профессия строителя требует драйва, она не может стать рутиной. Она должна быть страстью.