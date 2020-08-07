Президент РФ Владимир Путин назвал строительную отрасль локомотивом роста: именно стройка на этапе восстановления экономики потянет за собой и другие сектора

Президент России Владимир Путин 16 июля провел в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития строительной отрасли.

На совещании было отмечено, что, как и многие другие отрасли, строительный комплекс в условиях пандемии столкнулся с объективными трудностями. Главная из них – это падение спроса на жилье и проблемы доступа застройщиков к кредитным ресурсам. По итогам совещания глава государства дал несколько поручений:

— Запустить программу льготной ипотеки. Ставка для граждан должна составлять 6,5%, все остальное будет субсидироваться государством. Такую ипотеку можно будет оформить до 1 ноября при покупке нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн руб. в регионах и до 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге. Льготная ставка будет действовать весь срок кредита. По предварительным оценкам, в 2020 году государство направит на субсидирование льготной ипотеки 6 млрд руб.

— Обеспечить доступность кредитов для компаний строительной отрасли. Такую помощь смогут получить только компании, которые сохранят занятость и возьмут на себя обязательства достроить все объекты. Критерии должно определить правительство. На программу кредитования строительной отрасли выделено 12 млрд руб.

— Докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 млрд руб. Эти средства пойдут на решение проблем, накопленных в прошлые годы, достройку незавершенных домов.

— Предоставить госкорпорации «Дом. РФ» государственную гарантию на 50 млрд руб. для выкупа новых квартир у застройщиков. В дальнейшем эти квартиры граждане смогут приобрести в том числе по льготной ипотечной программе.

— Перераспределить часть расходов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и программ по расселению аварийного жилья. Темпы расселения такого жилья, а также строительства и ремонта дорог должны быть увеличены.

— Понимаю обеспокоенность компаний, занятых в крупных инфраструктурных проектах, — отметил Владимир Путин. — Ведь им важно видеть перспективу, чтобы планировать свою работу. Поэтому сразу скажу: мы обязательно поддержим строительный комплекс. Более того, на этапе восстановления экономики именно стройка должна стать одним из локомотивов роста, который потянет за собой и другие сектора.

Александр Мишустин, председатель правления Союза строителей Алтайского края:

— Президент России определил вектор развития и сформулировал текущие задачи. Увеличение объемов жилищного строительства, несомненно, даст возможность отрасли выступить локомотивом экономики в этот непростой период. Я вижу нашу задачу в том, чтобы совместно с органами власти выстроить стратегическую программу развития строительной отрасли Алтайского края. Чтобы у строителей была возможность планировать свою деятельность не на год-два, а на 5-10 лет вперед. Особенно это важно для города Барнаула, где возводится основной объем жилья в крае. Важно, чтобы в этой программе были определены перспективы не только для строителей, но и для других отраслей. Строители Барнаула и городская власть уже сформировали свои предложения.