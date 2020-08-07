По итогам первого полугодия ООО «Жилищная инициатива» стало лидером по вводу готового жилья в Барнауле

Компания «Жилищная инициатива» была учреждена в 1998 году. Сегодня это коллектив, насчитывающий более тысячи рабочих и специалистов. Компания давно перешагнула миллионный рубеж по количеству построенных квадратных метров жилых домов. Логотип компании «ЖИ» на стенах барнаульских высоток стал почти визитной карточкой города.

Квартальная гордость

Гордость компании – концепция квартальной застройки города. В современной истории России «Жилищная инициатива» первой подняла флаг квартальной застройки не только в Барнауле, но и за Уралом. Началось все с квартала «Мизюлинская роща», потом – «Квартал 2000», «Невский», «Лазурный», «Лазурный-2», «Дружный». Сейчас строятся «Дружный-2» и «Дружный-3». Это большие кварталы, рассчитанные на десятки тысяч жителей. Квартальная застройка позволяет организовать комплексное пространство с благоустройством, детскими садами и школами, территориями для отдыха и развлечений.

По мнению генерального директора компании Юрия Гатилова, требования потенциальных покупателей к жилью кардинально изменились. Требования выросли и к качеству, и к планировке, и к придомовой территории, и даже к виду, который открывается из окна квартиры. Компания ориентируется на средний класс и избегает строительства домов, целиком состоящих из малогабаритных квартир-студий.

— Мы стремимся к тому, чтобы квартиры заселялись семьями, чтобы в микрорайонах была здоровая, социальная среда, – заявляет Юрий Гатилов.

Руководитель убежден, что в городе необходимо совершенствовать дорожно-транспортную сеть и программу по озеленению.

— В Москве люди тоже стоят в пробках. Таким образом, они расплачиваются за высокие зарплаты, за свою столичность. А в Барнауле пробки это неправильно. Город должен быть зеленым, удобным не только для автомобилей, но и для жителей. А комфортное жилье для них мы уже строим, – говорит Юрий Гатилов.

Конструктивный консенсус

Юрий Гатилов сегодня является президентом ассоциации СРО (саморегулируемая организация. – Прим. ред.) «Алтайские строители», членом Общественной палаты Барнаула. Как президент он должен отстаивать интересы компаний строительной отрасли, как член Общественной палаты – интересы Барнаула и его жителей. Всегда ли эти интересы совпадают?

— По конструктивным вопросам интересы совпадают всегда, – говорит Юрий Александрович. – Глава города Вячеслав Франк работает на благо Барнаула, его процветание, мы вместе выступаем за развитие города. Возникают, конечно, рабочие моменты. Например, земельный вопрос. Мы считаем, что в Барнауле должен быть создан банк земельных участков минимум на 10 лет вперед.

Гатилов привел и массу примеров успешного делового сотрудничества, когда во время строительства жилых кварталов администрация города активно подключается, и тогда появляются школы, детские сады. Хороший и показательный пример: до сдачи домов был запущен участок дороги с тротуарами, на улице Солнечная Поляна. Жители новостройки начали жить уже на освоенной территории, а не в чистом поле, когда до ближайшей остановки без резиновых сапог из дома не выберешься.

— Мы понимаем, что этому предшествует большая работа специалистов городской администрации с краевыми и федеральными структурами. Бюджетный процесс сложный. Это должно стать нормой, когда сначала появляются дороги, коммуникации, а потом жилье, а не наоборот, – уверен Юрий Гатилов.

Блицопрос

— Какой вам видится будущая застройка Барнаула?

— Людям комфортно жить в частной и малоэтажной застройке. Это идеальная картина. Но много чего должно произойти, чтобы это случилось. А пока мы видим, что нужно застраивать центр Барнаула, Поток, сносить ветхие, отжившие свое постройки и облагораживать город, застраивать его новым жильем. В этом направлении он и будет развиваться в ближайшие годы.

— Согласны ли вы с высказыванием Владимира Путина о том, что строительная отрасль станет локомотивом для выхода экономики из кризиса, связанного с пандемией коронавируса?

— С Владимиром Владимировичем нельзя не согласиться. Действительно, одно рабочее место в строительной отрасли обеспечивает работой еще несколько в смежных отраслях. Но чтобы строители чувствовали себя уверенно, хотелось бы, чтобы экономика в стране развивалась более высокими темпами. Мы строим для людей и от того, какие у них будут зарплаты и доходы, будет зависеть сколько и каких квартир они смогут купить. А мы можем построить жилья сколько угодно. За строителями дело не станет.

— Посоветуете ли вы молодым людям выбирать профессию строителя?

— Я считаю, что есть две самые важные профессии на свете – это учитель и инженер в широком смысле этого слова. К ним я отношу и строителей, и конструкторов. Это те профессии, которые делают мир умнее, добрее, удобнее и красивее.

В прошлом году, по версии портала ЕРЗ.РФ («Единый ресурс застройщиков»), «Жилищная инициатива» стала крупнейшим застройщиком Сибири по объему возводимого жилья. Всего до конца года планируется сдать около 150 тыс. кв. м жилья. С учетом объектов, которые компания возводит в Новосибирске, эта цифра составит свыше 200 тыс. кв. м. И это будет рекордный объем сданного жилья за всю историю компании.