О ситуации и перспективах строительной отрасли в Барнауле

С момента назначения Максима Полежаева на должность заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям прошло чуть больше месяца. На муниципальную службу он пришел из бизнеса, и этот опыт позволяет ему взглянуть на проблемы и перспективы под другим углом.

— Максим Александрович, какие, на ваш взгляд, перспективы жилищного строительства в Барнауле на ближайшие годы?

— Рано или поздно застройщикам придется разворачиваться в город. Они это понимают, интерес к данной теме у них есть. Рабочей группой сформирован перечень застроенных территорий городского округа, которые могут подлежать реновации. Тот же «Союз» Владимира Отмашкина изъявил желание строить на Потоке. Рассматриваем варианты с переселением из аварийного жилья. Занимаемся разработкой механизмов, регулирующих выкуп участков у собственников. За последние пять лет центральную часть города активно осваивают, частный сектор преобразился. Центр Барнаула востребован покупателями, поэтому строить в этой части города будут. Также район Моховой Поляны вызывает интерес застройщиков. Фонд земли в Барнауле есть.

— Застройщики утверждают, чтобы добиться плановых показателей по нацпроекту «Жилье», необходимо строить кварталами. Как городские власти видят решение данного вопроса?

— На ближайшие пять лет земли под квартальную застройку достаточно. Участок в квартале 2036, разыгранный на аукционе в июле этого года, будет освоен ГК «Союз». Застройщиком начата работа по подготовке проекта планировки и межевания данной территории. Кроме того, в городе есть возможности для малоэтажного строительства в пос. Берёзовка, Центральном, Казённая Заимка, в селе Гоньба.

Что касается отдаленных перспектив, то администрация города не меньше бизнеса заинтересована, чтобы в Барнауле велось активное жилищное строительство. Сейчас с краевыми властями прорабатываем участок под комплексное освоение в квартале 2012. Квартал расположен напротив ТРЦ «Арена», вдоль Павловского тракта и улицы Власихинской. Планируется, что квартал наполнится жильем. Всего там около 10-12 га.

Часть территории в 6 га за ул. Просторной ИСК «Алгоритм» застраивает. Проект планировки с описанием утвержден, размежевали участки, в ближайший год там начнется строительство. Есть за ним перспективный участок в 800 га с возможностью квартальной застройки. Администрация города ведет переговоры для оформления территории под строительство, но процесс этот долгий.

Банк участков

— Строительная отрасль играет важную роль в экономике. Какие задачи поставил перед вами мэр при приеме на муниципальную службу?

— В первую очередь сформировать банк земельных участков под строительство. Мы этим вопросом занимаемся, но многое в его решении зависит от краевых и федеральных властей. Для дальнейшего развития строительной отрасли администрация города ставит задачи исполнения индикативного показателя ввода жилья в Барнауле в 530 тыс. кв. м в этом году и 500 тыс. – в 2021 году. Необходимо также проработать механизм развития застроенных территорий, на которых в соответствии с Генпланом предполагается возведение жилья.

— Каким вам видится будущее Барнаула?

— Хотелось бы видеть в нем больше промышленного строительства, открытие новых предприятий и производств. Город должен работать, производить.

Пользуясь случаем поздравляю всех работников строительной отрасли города с профессиональным праздником — Днем строителя.

Максим Полежаев трудовую деятельность начал в 2010 году. С сентября 2010 по август 2012 года замещал должности коммерческого директора ООО «Автокрай». С августа 2012 по август 2013 года был генеральным директором ООО «Магистраль», с августа 2013 по июнь 2020 года – генеральным директором ООО «Сибинвест».