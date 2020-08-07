«Кто себестоимостью не управляет, тот не управляет ничем»

За 15-летнюю историю группой компаний «Союз» в Барнауле построено более миллиона кв. м жилья. Она является законодателем моды в области домостроения не только в регионе, но и за его пределами. При этом генеральный директор предприятия Владимир Отмашкин искренне предан Барнаулу, в строительство которого он внес весомую лепту.

Накануне Дня строителя группа компаний «Союз» объявила о ребрендинге. Руководство объясняет, что наступил новый этап развития предприятия. Это повлекло за собой не только смену логотипа, но и названия: из инвестиционно-строительной компании – в группу компаний. Переименование обоснованно, ведь хозяйство в «Союзе» большое, разнообразное по направлениям деятельности. Одни проектируют и строят жилые дома со всей инфраструктурой, другие производят строительные материалы, есть сельскохозяйственное подразделение, а после приобретения АО «Алтайгеомаш» появилось машиностроительное.

— Сегодня применяются новые подходы, технологии, и меня убедили, что правильнее будет отразить эти изменения внешне, – пояснил Владимир Отмашкин. – Я сначала с молодежью по этому вопросу спорил, но понял – они же особо продвинутые, больше в этом деле соображают, и сдался. Новый фирменный стиль – это отражение стратегии развития компании по трем приоритетным для нее направлениям: продукт, сервис и коммуникация.

В основе — планирование

Группа компаний «Союз» пережила несколько вех развития и переименований, если включить во внимание историю КЖБИ-2, с которого и началось ее развитие. Выпускник алтайского политеха Владимир Отмашкин пришел на Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2 в 1975 году мастером смены цеха. Предприятие поднимало город, участвуя в мощном послевоенном строительстве тех самых панельных девятиэтажек, а также производило уникальный железобетон по индивидуальным чертежам для промышленных объектов региона.

БКЖБИ-2 еще в 1988 году одним из первых в крае вступил на путь рыночных отношений. Команда Владимира Отмашкина, являвшегося на тот момент директором завода, принимает решение взять предприятие в аренду. Чуть позже для обеспечения регулярного сбыта продукции, он создает собственную строительную организацию «Союз». Вместе с тем в структуре появляется еще одна организация – «Барнаулгражданпроект», взявшая на себя проектирование всех объектов, за которые бралось предприятие.

— Я человек, живший и трудившийся как при развитом социализме, так и в сегодняшней нашей действительности, могу сказать, законы экономики одни и те же, – считает Владимир Николаевич. – Единственный вопрос, который кардинально отличается – это инвестиции. Это отдельная полочка. Если раньше государство изымало все, что можно было изъять, а потом в плановом порядке определяло направления использования заработанных средств, то сегодня ситуация другая — предприятия зарабатывают то, что зарабатывают и на эти средства определяют развитие своего хозяйства. Чтобы производство реально работало, нужно длительное планирование. Ни на один год. Вот в строительстве долго ждать результата, это длинные деньги, и без четырехлетнего плана здесь не обойтись. А какой план без расчета себестоимости? Вводим в план основные показатели, потом просчитываем плановую себестоимость. Это показывает положение предприятия на рынке. Есть соответствующий запас — план имеет право на жизнь. Нет запаса – ищите варианты, как правильно спланировать себестоимость, чтобы продукция была конкурентоспособна.

1 млн кв. м жилья построила ГК «Союз» за 15 лет.

Новаторы

Сегодня «Союз» – строительный гигант, вышедший далеко за пределы Алтайского края. Строит современные кварталы в Новосибирске, Санкт-Петербурге. Успешно реализуемая в Алтайском крае схема работы тиражируется компанией и в других регионах – там тоже строят кварталами, есть собственное производство панелей. Постоянно совершенствуются технологии производства, предприятие часто называют новатором панельного домостроения.

В Барнауле компания построила множество домов, в том числе кварталы «Янтарный», «Времена года», «Новая высота», а сейчас занимается «Лапландией». На недавних торгах «Союз» предложил за участок рекордные для Барнаула 548 млн руб. и обошел «Жилищную инициативу», «Алгоритм» и «Строительный камень». Однако же, бизнесмен уверен, что экономика предприятия позволит вытянуть этот дорогостоящий участок в рентабельность.

— Сегодня мы уверенно смотрим в завтрашний день. Я же не просто так сказал, что надо делать план на перспективу, как минимум, до 2024 года. Мы умеем считать себестоимость. Кто себестоимостью не управляет, тот не управляет ничем, – резюмирует Владимир Отмашкин.

Блицопрос

— Какой вам видится перспектива застройки Барнаула?

— Первое – перенести аэропорт в Новороманово, это откроет большие перспективы для комплексного освоения. Второе – нужно менять транспортную схему города принципиально. Необходимо вернуться к проекту соединения Красноармейского проспекта с улицей Георгия Исакова. Сразу сложится другая ситуация в центре города, разгрузится проспект. Третье – строить надо не в пустом поле, а там, где есть городские проблемы. Например, на Потоке. Его давно пора снести. Для этого надо сесть и договориться застройщикам с властями.

— Согласны ли вы с высказыванием Президента РФ, что строительная отрасль станет локомотивом для выхода экономики из кризиса, связанного с пандемией коронавируса?

— С этим не поспоришь, строительство действительно локомотив экономики, подтягивающий за собой другие процессы. Но надо много работать. И самое проблемное – обеспечивать добросовестную конкуренцию. Пока этим вопросом по-настоящему не начнут заниматься, будут появляться непонятные подрядчики, которые выигрывают тендеры, предлагая неконкурентную стоимость, и тянут отрасль назад.

ГК «Союз» состоит в реестре социально ответственных предприятий. Социально важная статья расходов «Союза» – шефство над городской больницей № 8, где силами и средствами строителей идет постоянный процесс обновления лечебных отделений. А в начале пандемии предприятие приобрело аппарат ИВЛ для горбольницы № 11.