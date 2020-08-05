В краевой столице продолжаются работы по благоустройству дворовых и общественных территорий

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Барнаула» и национального проекта «Жилье и городская среда» в краевой столице продолжаются работы по благоустройству дворовых и общественных территорий.

На фоне тотального ремонта, который нынешним летом ведется на улицах и проспектах краевой столицы, работы в городских дворах воспринимаются уже как дело обычное. Работает техника, рабочие монтируют бордюрные камни, асфальтируют дворовые проезды.

Проект в Барнауле работает уже четвертый год, и если в 2017 году, еще не имея опыта организации таких масштабных работ, периодически возникали трудности с подрядчиками, с подготовкой проектной документации, то сегодня все это в прошлом. Муниципальный контракт заключен с надежным подрядчиком – ООО ПСК «Индустрия» и, без сомнений, программа нынешнего года по благоустройству дворовых территорий будет выполнена. Предстоит благоустроить 81 двор. Благоустройство предполагает асфальтирование и ремонт дворовых проездов, организацию уличного освещения, установку скамеек, урн, а при софинансировании жителей – и дополнительный перечень обустройства дворовой территории.

Примечательно, что если в первые годы реализации программы собственники недоверчиво относились к условиям и самой идее финансового участия в проекте – то есть, когда часть средств на работы по дополнительному перечню работ вносят жители, – то с каждым годом это недоверие рассеивалось. Барнаульцы увидели, что можно общими усилиями сделать во дворе для себя и для своих детей. В нынешнем году из 81 запланированного к ремонту двора в 63 ремонт проводится на условиях софинансирования с жителями, собственниками жилья. В этих дворах по решению собственников и при их финансовом участии будут построены детские и спортивные площадки, в 32 дворах оборудованы автомобильные парковки, в двух дворах смонтирована система водоотведения, в четырех – оборудованы контейнерные площадки. В настоящее время работы ведутся в 45 городских дворах, на 35 территориях уже выполнено асфальтирование.

Также в городе идут работы по благоустройству двух общественных территорий. Обустраивается зеленая зона на пересечении улиц Взлётной и Сергея Ускова и парк «Изумрудный». В зеленой зоне строители выложат брусчаткой тротуары и установят бортовой камень, сделают искусственный водоем, установят малые архитектурные формы, лавочки, навесы для защиты от солнца и фонари ночного освещения.

В парке «Изумрудный» в этом году будут проложены пешеходные и велосипедные дорожки, установлен бортовой камень и смонтировано освещение. Из средств краевого бюджета выделены средства на высадку на территории парка 400 деревьев. Это начальный этап масштабной реконструкции, которая ждет один из старейших городских парков.

Подрядчиком работ по благоустройству общественных территорий стало общество с ограниченной ответственностью «СК Город». Качество выполнения работ будет контролировать ООО «Каскадстрой».

217 млн руб. направлено на ремонт барнаульских дворов. 49,6 млн руб. будет освоено на благоустройстве общественных территорий.