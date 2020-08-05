В Индустриальном районе появился новый арт-объект

На пересечении ул. Георгиева и ул. Энтузиастов появился альпинарий – один из подарков жителям ко Дню города.

Если несколько лет назад на месте, расположенном напротив входа в Барнаульский зоопарк, можно было видеть густые заросли, то в прошлом году этот участок расчистили от разросшегося кустарника, а вдоль тротуара из кирпича выложили каркас будущей клумбы. За ее оформление взялись нынешним летом – сначала завезли сюда землю, потом камни и начали формировать ландшафтную композицию. И постепенно начало аллеи по ул. Георгиева украсила настоящая альпийская горка, в основе которой – сухой ручей из мраморной крошки.

По словам заместителя начальника управления коммунального хозяйства администрации Индустриального района Ольги Беккер, изначально здесь планировалось разбить цветочную клумбу, но потом было решено сделать что-то вроде зоны отдыха, но без скамеек.

— Этому месту нужен был смысловой акцент, – поясняет Ольга Анатольевна. – Ведь мимо проходят большие потоки людей, направляющихся в Барнаульский зоопарк, прогуливающихся по аллее на ул. Георгиева. И мы решили разбить здесь альпинарий. В будущем он станет вечнозеленым уголком, так как здесь высажены многолетники, которые через некоторое время разрастутся, укроют альпийскую горку. Кроме того, сюда будут подсаживать и однолетние растения по принципу «как только отцветут одни, зацветут другие».

Вокруг альпийской горки уложен рулонный газон, требующий ежедневного ухода. В подкормке и поливе нуждаются и многолетники: туя, можжевельник, лапчатка, бадан. Со временем они разрастутся и потребуют формирования. Вплоть до холодов за участком будут следить специалисты подрядной организации ООО «Экостройсервис», которые и воплотили проект благоустройства данного уголка в жизнь.

— Эта развязка, находящаяся на пересечении улиц Энтузиастов и Георгиева, давно требовала необычного ландшафтного решения, – говорит директор ООО «Экостройсервис» Лариса Евдокимова. – Поначалу даже рассматривался вопрос о сооружении здесь небольшого водного фонтана. Но оказалось, что под площадкой располагается большое количество коммуникаций, а потому здесь было решено соорудить сухой ручей и высадить растения, которые в перспективе разрастутся и создадут единую ландшафтную композицию. Здесь же мы высадили сосну, которая со временем станет центром зеленого уголка. Сегодня для того, чтобы композиция смотрелась завершенной, рядом с альпинарием установили цветочники-конусы, засаженные петуниями.

Завершив оформление альпинария, специалисты следят за тем, чтобы все растения прижились и не нуждались в поливе. Если какие-то посадки не укоренятся, их готовы тут же заменить на новую рассаду.

— Если в теплый период за этим участком будут присматривать специалисты ООО «Экостройсервис», то зимой – сотрудники МБУ «Автодорстрой» и МУП «Благоустройство и озеленение Барнаула», – комментирует Ольга Беккер. – Основная работа по формированию этой зеленой зоны придется на весну, когда многолетники начнут разрастаться.

430 тыс. цветов украшают сегодня улицы и площади Барнаула.