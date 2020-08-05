В этом году День физкультурника пройдет в непривычном формате

8 августа страна отметит День физкультурника. Именно эту дату в Алтайском крае держали как ориентир, планируя возобновить массовые спортивные мероприятия. Однако пока эпидемиологическая обстановка не позволяет этого сделать.

Открытые тренировки

Последние годы День физкультурника в Барнауле был ярким. Турнир по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» и силовому экстриму, установление рекордов по массовым зарядкам. Все любители спорта рассчитывали, что и в этом году, пусть и не в таком масштабе, День физкультурника удастся отметить, но коронавирус распорядился иначе. Пока Алтайский край находится лишь на первом этапе снятия ограничений, а проведение массовых мероприятий будет разрешено на третьем.

— День физкультурника – праздник всех, кто занимается спортом или является болельщиком, – говорит председатель городского комитета по физической культуре и спорту Пётр Кобзаренко. – В связи со сложной эпидемиологической ситуацией много мы себе позволить не можем, но и совсем не отметить этот день тоже не могли. У нас запланировано около 20 мероприятий – открытые тренировки, акции, показательные выступления.

Отмечать праздник начнут в пятницу, 7 августа. На стадионе «Лабиринт» в 16.00 открытую тренировку для людей с ограниченными возможностями здоровья проведет краевая федерация стрельбы из лука, а на поле стадиона ВРЗ в 11.00 пройдет тренировочное футбольное занятие.

С футболом вообще в эти дни связано большинство мероприятий, показательные тренировки 8 августа состоятся в селе Гоньба на территории школы № 97 (в 9.00), сквере «Химик» (16.00), на стадионе школы № 118 и спортплощадке на ул. Телефонной, 54, в поселке Научный Городок, а на стадионе «Полимер» в 12.30 запланирована акция «Без футбола нам никак!». Воспитанники СШ «Победа» в субботу в 10.00 порадуют показательными выступлениями перед зданием школы, на территории школы № 113 пройдет спортивно-оздоровительная акция «Спорт – это здорово», на аллее Целинников соберутся любители скандинавской ходьбы. На спортплощадке школы № 24 в 10.00 и пр. Энергетиков, 2, в 11.00 начнутся открытые тренировки по ОФП, а на стадионе ВРЗ – по городошному спорту. И, наконец, на стадионе «Лабиринт» пройдут показательные тренировки по легкой атлетике и скалолазанию (в 10.00 и в 15.00 соответственно), а в поселке Борзовая Заимка – по спортивному ориентированию (в 14.00).

Ждем возможности

8 августа министр спорта Алексей Перфильев назвал ориентиром для открытия фитнес-клубов.

Напомним, еще в июне поклонники здорового образа жизни получили возможность проводить занятия спортом на открытом воздухе, пусть и с ограничениями – нельзя вступать в контакт, нужно соблюдать дистанцию и т. д. Две недели назад вступили в силу новые послабления, позволяющие вернуться в спортзалы представителям сборных команд Алтайского края. Перфильев отмечает, что вообще эта мера относится ко второму этапу снятия ограничений, но в регионе пошли на опережение, чтобы, во-первых, дать возможность сборникам тренироваться, ведь впереди соревнования, а во-вторых, на их примере отработать схему массового открытия залов для всех желающих.

Первой работу со спортсменами возобновила краевая спортшкола, начав тренировки отделения тхэквондо. Потом к ним присоединилось училище олимпийского резерва, СШОР по спортивной гимнастике Сергея Хорохордина, базовый зал Федерации бодибилдинга Hardcore Gym. Сейчас доступ к тренировкам получили представители больше 20 видов спорта, а паспорта готовности получили почти 30 спортивных объектов.

— Вопрос об открытии залов для всех желающих обсуждается, надеюсь, в скором времени он будет решен положительно, коэффициент распространения COVID-19 позволяет на это рассчитывать, – говорит Алексей Перфильев. – При этом все равно ограничения будут – это загрузка объекта не более 25 процентов, термометрия, дистанция и другие меры, которые уже становятся привычными.

При этом министр спорта пока не готов оценить потери на рынке фитнес-индустрии, отмечая, что сначала надо открыться, наладить работу, а потом уже говорить об убытках и тех, кто прекратил оказывать услуги.

Живьем или с экрана

Открытым остается вопрос и о том, в каких условиях будут играть команды мастеров. Актуальнее всего этот вопрос для барнаульского «Динамо», которое стартует в новой зоне ПФЛ, «Урал-Приволжье», уже на этой неделе. Начинает «Динамо» на выезде 9 августа матчем с новотроицкой «Ностой», затем 12 августа нашу команду ждет «Оренбург-2», а 19 августа – матч 1/256 финала Кубка России с «Новосибирском» на выезде. Первые домашние матчи бело-голубые должны провести 23 и 26 августа с пермской «Звездой» и «Тюменью» соответственно. Какой будет к этому времени ситуация с коронавирусом в регионе, непонятно. О переносе игр из Барнаула речь не идет, а вот смогут ли болельщики попасть на стадион, сейчас сказать не может никто.

Волейбольные, баскетбольные и хоккейные чемпионаты стартуют позже, однако и представителям этих видов спорта нужно пытаться внедрять новые технологии – лишними они точно не будут. Так, недавно созданный БК «Барнаул» уже объявил, что планирует трансляции с трех камер и с двумя комментаторами на своем Youtube-канале, это будет хорошей альтернативой трансляции на официальном сайте РФБ, качество которой мало кого устраивает.

Победитель кубкового матча «Новосибирск» — «Динамо» в следующей стадии встретится с победителем пары «Чита» — «Зенит» (Иркутск).