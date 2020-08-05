Готовимся к детскому саду: что нужно знать маме и как пройти медосмотр, прохождение которого в условиях пандемии изменилось

На календаре август, а значит, совсем скоро наши малыши впервые отправятся в детские сады.

Позвоните в регистратуру

В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе, когда поликлиники не ведут плановый прием пациентов, у родителей возникает вопрос, а как пройти медкомиссию в детский сад? Маргарита Федченко, консультант-педиатр отдела организации медицинской помощи детскому населению и родовспоможения Министерства здравоохранения Алтайского края рассказала, что нужно сделать.

— Если ребенок идет в детский сад впервые, то родителям необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства через колл-центр или регистратуру, – отмечает специалист. – Обращение будет передано участковому педиатру. Медицинский работник участка свяжется с родителями и даст разъяснения. Медкарта для детского сада будет заполнена на участке. Следует отметить, что всем детям перед поступлением в детсад надо сделать туберкулиновую пробу, если она ранее не была проведена в 2020 году.

Недостающие плановые консультации специалистов и обследования в рамках профилактических осмотров будут проведены после возобновления плановой медицинской помощи в полном объеме. Сдавать тест на коронавирус ребенку не нужно. При оформлении заключения для детского сада участковый педиатр учитывает в обязательном порядке отсутствие у ребенка контакта с инфекционными заболеваниями, в том числе с COVID-19, на основе базы данных, имеющейся в поликлинике.

Напомним, сегодня работа детских садов ограничена приемом детей в дежурные группы, в том числе для детей, впервые поступающих в дошкольные учреждения.

Адаптация не так страшна

Пройти врачей и получить допуск, это полдела – для того, чтобы адаптация к новой обстановке у малыша прошла спокойно, следует прислушаться к советам психолога.

— Нередко детский сад со своим режимом и правилами сваливается на домашнего ребенка, как снег на голову, – говорит психолог Олеся Кин, – чтобы этого не случилось, родителю необходимо заранее готовить своего малыша. Первое, это приблизить его режим дня к детсадовскому, второе, как можно чаще помогать ему общаться с ровесниками. Говорите ребенку о садике только хорошее.

Получив путевку, узнайте, работает ли в вашем садике педагог-психолог, и если да, то непременно запишитесь на консультацию. Каждая мама желает для своего ребенка лучшего, и после домашней опеки воспитатель, порой, кажется «чужой теткой», которая мало уделяет времени именно вашему крохе.

— Если мама беспокоится, тревожится и плачет, передавая ребенка в группу, то и ему будет сложно адаптироваться, – дополняет Олеся Сергеевна. – Поэтому, первым делом родителям стоит успокоить себя. Маме может показаться, что ее сыну или дочери не уделяют должного внимания, не берут на ручки, не кормят с ложечки в обед, но ведь воспитатель один, а детей много. Я в таких ситуациях всегда говорю, во-первых, не держите при себе эти подозрения, выходите на диалог с воспитателем.

Помните, если ребенок здоров и нормально развивается, то через два месяца он привыкает к садику. Если плач постоянный в течение дня и не прекращается через месяц, а то и два, то стоит непременно обратиться к специалисту. Не оставляйте это без внимания, списывая на нехватку времени, работу и т. д. Затяжной стресс может пагубно сказаться на психологическом здоровье малыша.

Маргарита Федченко: «Если ребенок посещал ранее детский сад и не болел, то допуск к посещению дошкольного учреждения даст медработник в саду после осмотра в день поступления».