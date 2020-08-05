Барнаульские парни отличились, неся срочную службу в Президентском полку

15 семьям краевой столицы, чьи сыновья осенью были призваны на службу в войсковую часть 1005, вручат благодарственные письма от командования. Первые из них были переданы в минувший понедельник.

Ежегодно для прохождения военной службы в рядах Вооруженных сил РФ из Алтайского края направляют более 5000 новобранцев. Из них лишь 30 попадают в самое престижное подразделение, обеспечивающее охрану Московского Кремля, – в Президентский полк. Получить туда путевку непросто – необходимо обладать устойчивой психикой, хорошо развитыми физическими данными, деловыми и моральными качествами. Ежегодно весной и осенью наш регион отправляет 15 человек пополнения.

— В нашем городе гражданско-патриотическому воспитанию уделяется серьезное внимание. И то, что лучших призывников Алтайского края и города Барнаула мы отправляем в это подразделение, уже успело стать доброй традицией, – подчеркивает председатель городского комитета по делам молодежи Владимир Гудков. – Сотни наших ребят прошли там хорошую школу жизни. Сегодня мы начинаем вручать на территории краевой столицы благодарственные письма от командования.

Их поручил выдать семьям достойных солдат комендант Московского Кремля, чтобы в такой форме поблагодарить родителей за хорошее воспитание и подготовку ко взрослой жизни. В этом году такие приятные вести получат родственники всех 15 парней, которые были призваны прошлой осенью. Сын Ольги Ложкиной Тимофей уже успел встретить новобранцев, в том числе и своих земляков, и теперь им помогает адаптироваться к новой, по-настоящему мужской жизни.

— Отбор был тщательный, непростой, но Тимофей прошел его без особого труда, и я уже тогда была несказанно горда за него – попасть в Президентский полк дорогого стоит, – говорит счастливая Ольга Васильевна. – Сегодня у меня еще одна большая радость – вручили благодарственное письмо от командира первого батальона Президентского полка полковника Фролова.

Созваниваться с сыном Ольге Ложкиной удается не каждый день – телефон солдатам выдают согласно установленному расписанию. Но по этому поводу женщина не сокрушается – за это время уже привыкла к такому режиму. К тому же сын никогда не дает поводов для волнений, говорит, что все у него хорошо, службой доволен. Притом настолько, что в дальнейшем планирует надеть погоны и связать свою жизнь с силовыми структурами.

— Его призвали после университета – у сына экономическая специальность, – рассказывает Ольга Ложкина. – До армии как-то этот вопрос не поднимался, а тут в марте речь пошла о трудоустройстве в правоохранительные органы, мечтает теперь там себя проявить.

Пока же Ольге Васильевне остается радоваться характеристике, которую ее сыну дает начальство. В благодарственном письме указано:

«Рядового Ложкина Т.Д. при выполнении служебных задач всегда отличают целеустремленность, высокий уровень мастерства, стремление помочь и поделиться опытом с сослуживцами и успешно выполнить поставленную задачу. Во время прохождения службы Ваш сын показал, что обладает развитыми волевыми качествами и способен принимать целесообразные решения в сложной обстановке. Командование батальона выражает Вам глубокую признательность за воспитание сына».

За 12 лет около 400 алтайских ребят прошли службу в Президентском полку.