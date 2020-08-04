В следующем баскетбольном чемпионате России сыграет новая команда «Барнаул»

«New сезон, New команда, New название» – такое сообщение на смеси английского и русского без каких-либо комментариев появилось в группе «АлтайБаскета» в одной из социальных сетей на прошлой неделе. Чуть позже появилась информация о переименовании «АлтайБаскета» в баскетбольный клуб «Барнаул», что подтвердилось появлением одноименного аккаунта в Instagram. Завесу тайны над непонятными процессами в клубе исполнительный директор БК «Барнаул» Виталий Мантлер снял в четверг.

История вопроса

Ситуация, с одной стороны, банальная, с другой, достаточно запутанная. Долгие годы в разных лигах чемпионата России по баскетболу и с разным успехом играла команда «АлтайБаскет». Последнее время ее лихорадило, прежде всего это касалось системы управления. Сначала из команды ушел один из ее создателей Михаил Панфилов, спасать клуб вызвался Павел Тулин. Получилось у него это не то чтобы успешно. Команда продолжила жизнь, однако сам Тулин через неполные два сезона по собственному желанию ушел со своего поста в разгар прошлого чемпионата, а последующие проверки показали наличие долгов, пропажу определенной суммы из бюджета и другие нарушения. Косвенно сложную ситуацию подтверждает и то, что уже после Тулина за пару месяцев в клубе сменилось два гендиректора – сначала на этот пост пришел тележурналист Дмитрий Гладких, проработавший около недели, а потом – Виталий Мантлер, какое-то время работавший в клубе с Тулиным и ушедший оттуда перед прошлым сезоном.

Не ребрендинг

В общем, наследие от прежнего руководства досталось крайне сложное. К тому же, судя по всему, помимо долгов, существовали и другие юридические заморочки, которые не позволяли новому гендиректору работать так, как он считал нужным. В итоге было решено создавать новую структуру. Еще в феврале был создан СК «АлтайБаскет». Он работал параллельно с АНО «АлтайБаскет», главное детище которого, одноименная команда, доигрывала сезон. По окончании чемпионата СК «АлтайБаскет» был переименован в БК «Барнаул».

— После сезона, который завершился досрочно из-за пандемии, мы столкнулись с выбором: или отказываться от главной команды и пропускать сезон, или заходить в него новой структурой и с новым названием, – говорит Виталий Мантлер. – Продолжать работу в старой форме мы не могли из-за задолженности перед Российской федерацией баскетбола, кредиторами и проблем юридического характера.

Как поясняет Мантлер, возможности сохранить название не было – по уставу РФБ, если у клуба есть задолженность, команда не имеет права выступать под прежним названием, даже будучи другим юридическим лицом. «Нас просто загнали в угол», – признается исполнительный директор. Проще говоря, БК «Барнаул» — это не ребрендинг старого клуба, а абсолютно новая структура. Именно поэтому Мантлер подчеркивает, что называть «Барнаул» преемником «АлтайБаскета» нельзя – разве что по духу. На днях БК «Барнаул» должен получить подтверждение аккредитации на сезон в РФБ.

При этом АНО «АлтайБаскет» не закрылось и продолжает работать, руководит им Карина Григорьева. Однако вся бюджетная поддержка, по словам министра спорта Алтайского края Алексея Перфильева, идет в БК «Барнаул». При этом на текущей неделе стало известно, что региональный Минспорт обратился в арбитражный суд с иском к «АлтайБаскету». Сумма иска – почти 700 тыс. руб. Как отметил Перфильев, к АНО возникли вопросы по итогам выделения финансирования в прежние годы. Как будут дальше взаимодействовать «АлтайБаскет» и краевые структуры, пока неизвестно.

Ну а БК «Барнаул» получил из краевого бюджета субсидию в размере 25 млн руб., плюсом к этому 15 процентов от суммы клуб должен заработать благодаря внебюджетным источникам.

Стройка в разгаре

Команду к новому сезону предстоит строить с нуля. Главный тренер Евгений Горев, вернувшийся в Барнаул после сезона в БК «Иркут», рассказал: сейчас команда укомплектована процентов на 65. Игроков, выступавших в прошлом сезоне, осталось совсем ничего – Дмитрий Злобин, Константин Оченев да Артём Пилипенко, плюс несколько молодых игроков, тренировавшихся с командой, но практически не игравших. Точно известно, что не будет в команде Сергея Лапина, Клима Мускулиса, Ильи Ашмарова – кому-то главный тренер не видит место на площадке, кто-то не устроил игрой, показанной в последние сезоны. Новички в команде есть, но их имена тренеры будут раскрывать постепенно.

Сам Горев прошлый сезон успешно работал главным тренером в БК «Иркут». Возвращение в Барнаул он объясняет двумя причинами – во-первых, нестабильной эпидобстановкой в стране, во время которой решил быть рядом с семьей, во-вторых, после сезона он так и не дождался от «Иркута» планов дальнейшего развития.

— Когда объявили о моем назначении в Барнаул, поговорил со всеми игроками, узнал об их желании играть в команде, на основании этого сделал вывод, как строить дальнейшую работу, – говорит Горев.

Планирует главный тренер подключать к работе и молодежь, договоренность с наставником команды детско-юношеской баскетбольной лиги Сергеем Колмаковым есть. Однако Евгений Горев против того, чтобы игроки попадали в состав только за счет местной прописки.

Кто будет помогать Гореву на тренерском мостике, также пока не ясно. Прежний второй тренер Виталий Тельминов, ассистировавший экс-главному тренеру Борису Соколовскому, решил заняться другой работой.

— Работа хороших ассистентов стоит дорого. У нас два пути – или брать молодого тренера, которого надо учить, или искать опытного, рассчитывая, что он уменьшит свои требования, – говорит Горев.

Хороший план

Пока игроки еще в отпуске, предсезонная подготовка начнется в августе. Правда, Дмитрий Злобин уже приступил к работе, пока он тренируется с легкоатлетической группой Сергея Клевцова – такое решение баскетболист принял сам, чтобы не терять форму.

Структура чемпионата Суперлиги-2, календарь и соперники еще не ясны. При этом планы у новой команды амбициозные, Виталий Мантлер рассуждает о месте в тройке лучших по итогам сезона.

Кстати, не исключено, что первые матчи из-за эпидобстановки «Барнаулу» придется проводить без зрителей. Руководители учли этот момент и обещают трансляции с трех камер на клубном YouTube-канале, которые проведут два комментатора.

БК «Барнаул» получил новую эмблему, центром которой стал дом под шпилем. К привычным болельщикам бело-синим цветам добавился агрессивный темно-красный. Талисман-маскот остался прежним – волк Ди. Краевая баскетбольная школа также продолжит работу под прежним названием – СШОР «АлтайБаскет».