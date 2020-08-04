В Гоньбе установят памятный знак в честь Героя Социалистического Труда Георгия Наливайко

В феврале Георгию Наливайко исполнилось бы 110 лет. В память об основателе поселка Научный Городок названа улица в селе Гоньба, здесь он похоронен, а в ближайшее время благодаря инициативе общественников ТОС «Гоньба» в начале улицы будет установлен памятный знак в честь именитого земляка.

— У гоньбинцев есть хорошая традиция: устанавливать памятные знаки в честь известных людей, именами которых названы сельские улицы, – рассказал председатель ТОС села Гоньба Александр Смелов. – С инициативой к нам обращаются председатели уличных комитетов, мы идем навстречу и выделяем средства. Так появились памятные знаки на улице героев Советского Союза Иосифа Халманова и Павла Плотникова, чьим именем названа школа, дважды Героя Социалистического Труда Михаила Калашникова. Возле памятных знаков разбивают клумбы, проводят мероприятия с участием молодежи. В этом году одним памятным местом в Гоньбе станет больше, и мы очень рады, что инициатива простых жителей каждый год находит продолжение.

В сентябре 1941 года Георгия Наливайко призвали в Красную Армию. Воевал на Воронежском, Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах. Войну начал рядовым, а День Победы встретил капитаном в должности помощника начальника штаба 51-го стрелкового полка 93-й стрелковой дивизии. Георгий Антонович пять раз был ранен, дважды контужен, награжден двумя боевыми орденами.

В январе 1956 года Наливайко назначили директором Алтайского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Переехав в Барнаул, он с головой ушел в работу, стал инициатором строительства поселка Научный Городок. За короткое время здесь были построены производственные корпуса, лаборатории, жилье для сотрудников и рабочих института, детский сад и Дом ученых, проложена современная трасса до Барнаула. В институте шел подбор высококвалифицированных научных и производственных кадров.

Сотрудниками института под его руководством была разработана и широко внедрена в крае пропашная система земледелия с небольшим процентом в пашне чистых паров и почти полным отсутствием в севооборотах многолетних трав. Сам Наливайко и его коллеги подолгу оставались в колхозах и совхозах во время весенних полевых работ, проводили семинары по вопросам агротехники, регулировке почвообрабатывающих машин при предпосевной обработке почвы. Георгия Антоновича знали механизаторы, бригадиры, не случайно его называли Ученым в сапогах.

Наливайко приблизил науку к практике. Аграрии старались учитывать все рекомендации ученых при переходе на пропашную систему земледелия и соблюдать процентные взаимосвязи посевных культур: до 15-20% посевов кукурузы, до 70% — зерновых, в том числе не менее 60% пшеницы, небольшой процент бобовых однолетних культур. Для борьбы с сорняками предлагалось сдвигать сроки сева зерновых на вторую и третью декады мая, тем самым провоцируя прорастание сорняков. Научно-практические наработки Наливайко стали причиной его известности далеко за пределами края: в институт приезжали ведущие ученые Сибири для знакомства с новыми тенденциями развития сельскохозяйственной науки.

Георгий Наливайко награжден орденами Ленина, Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почета», медалями, в том числе девятью медалями ВДНХ.