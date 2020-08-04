Робототехника, рисование, танцы: в Барнауле открылись уличные досуговые площадки для школьников

На площадке возле крыльца Центра развития творчества детей и молодежи Железнодорожного района в пятницу многолюдно. Ровно в 10.00 педагоги вышли на улицу со своими атрибутами: красками, скакалками, роботами.

Вот уже целую неделю с самого утра на ул. Молодёжной, 51, работают досуговые площадки, посетить которые может любой желающий.

— Очень соскучилась по девочкам, – рассказывает Аня Жевнова, воспитанница цирковой студии. – С началом четвертой четверти занимались по скайпу, но без педагога сложно, дома выполняли только упражнения на растяжку. Поэтому, когда пригласили на площадку, очень обрадовалась! На улице мы еще никогда не занимались, это гораздо интереснее!

Соблюдая дистанцию, занимаются и художники.

— Для нас работа на открытом воздухе не новая, на пленэр я вывожу ребятишек каждый год, – рассказывает Елена Червакова, руководитель изостудии «Фантазия». – Как только разрешили открыть площадку, оповестила всех своих воспитанников. Те, кто сейчас в городе и не занят, начали приходить на занятия. К нам могут присоединиться и новички, мы рады будем всем, а расписание можно узнать на нашем сайте.

Директор учреждения дополняет, здесь всем будут рады на любой площадке или мастер-классе.

— Стенд с информацией о времени и месте работы наших педагогов есть на крыльце центра, – говорит Татьяна Кирина, руководитель ЦРТДиМ Железнодорожного района. – Хореографы проводят тренировки на школьном стадионе гимназии № 42. Театр песни «Звонница» недавно репетировал на крыльце театра драмы. Конечно же, такой формат работы для нас необычен, педагогам приходится подстраиваться, зато дети очень довольны занятиями на свежем воздухе, рады встрече со своими сверстниками. Особое внимание уделяем санитарным правилам. Группы формируем малочисленные, не более 10-12 человек, руки обрабатываем дезсредством всем перед началом уроков, во время и после. Обязательно измеряем температуру, ну и следим за соблюдением дистанции.

Юные кораблестроители клуба «Верфь» и вовсе ушли от крыльца центра, свое занятие они провели у фонтана на площади Советов.

— Дети мне звонили всю весну, особенно расстроились, когда узнали об отмене соревнований, к которым готовились год, – рассказывает педагог допобразования, руководитель клуба Сергей Таныгин. – Кто-то за лето сломал свои корабли – нужно подделать, кто-то придумал новое, нужно помочь с установкой! Нам на таких уроках скучно не бывает, к тому же это еще и пропаганда судомодельного спорта. Сегодня ко мне уже подошли несколько взрослых людей и пара мальчишек, узнать, как можно записаться в наш клуб.

К слову, досуговые площадки в Барнауле открылись во всех районах города. Председатель комитета по образованию администрации города Андрей Муль отметил, что такая работа организаций дополнительного образования мотивирует детей на творческий отдых и полезную занятость.

— Это лето выдалось неординарным, – добавляет Андрей Генрихович. – Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в июне и июле мы старались занять детей через онлайн-мероприятия. Сейчас, к счастью, соблюдая все меры предосторожности, мы можем вывести их на улицу. В работу включились 20 городских центров творчества, часть занятий проходит на школьных стадионах. Продлятся такие каникулы до середины августа.

Рассказывая о занятости детей в летних период, Андрей Генрихович еще раз напомнил о безопасности:

— В 12 школах, расположенных вблизи водоемов у нас созданы родительские патрули. Они провели уже более 100 рейдов, во время которых напомнили подросткам о правилах поведения на воде. Сейчас установилась жара и дети вновь потянутся к водоемам, поэтому еще раз обращаюсь к родителям – не оставляйте детей без присмотра у воды, не разрешайте купаться в необорудованных местах и вообще не отпускайте их одних на берег.

20 тыс. детей еженедельно посещают досуговые площадки, открытые при центрах творчества в Барнауле.