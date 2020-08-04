К 90-летию ВДВ в Барнауле заложили сквер Десантников и установили танк Т-62

1-2 августа в краевой столице прошли мероприятия, посвященные 90-летнему юбилею Воздушно-десантных войск России. Мероприятия специально развели по времени, чтобы соблюсти требования Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса.

Мы помним всех

О том, что в воскресенье свой профессиональный праздник отмечают десантники, можно догадаться, не заглядывая в календарь: с утра по городу курсируют автомобили с флагами ВДВ и девизом «Никто, кроме нас», на остановках транспорта стоят мужчины разного возраста в голубых беретах и неизменных тельняшках. Тоненькие ручейки десантников со всего города постепенно стекаются на площадь Ветеранов, к «афганскому дому», где возле Вечного огня уже лежат первые букеты живых цветов. Поздравить братьев по оружию пришли пограничники, морские пехотинцы, летчики, танкисты. А десантники по сложившейся традиции идут одетые в тельники и лихо заломленные береты на торжественный митинг вместе с женами и детьми.

В церемониях возложения цветов и награждения ветеранов 2 августа принял участие Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко, поздравить десантников с юбилеем пришли председатель АКЗС Александр Романенко, главный федеральный инспектор региона Юрий Земский, глава Барнаула Вячеслав Франк и руководители Управлений ФСБ, МВД и МЧС.

— Мы храним память, помним всех героев-десантников, которые защищали нашу страну и в годы Великой Отечественной войны. И в послевоенное время они боролись с терроризмом, выполняли свой интернациональный долг. Мы помним всех и каждого и чтим их имена. Многие наши земляки и после службы остаются верными девизу «Никто, кроме нас!». Занимаясь каждый своим делом в мирной жизни, воины-десантники ведут большую общественную работу, заботясь о ветеранах и сохранении памяти, занимаясь патриотическим воспитанием подрастающего поколения, – сказал Виктор Томенко.

Губернатор вручил воинам-десантникам награды Алтайского края. Медалью «За заслуги перед обществом» награжден ветеран Воздушно-десантных войск Владимир Денисов. Почетная грамота Правительства Алтайского края вручена Владимиру Тарасову, помощнику председателя правления Алтайской краевой организации имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Ветеранам ВДВ вручили также юбилейные медали «90 лет Воздушно-десантным войскам». Поздравление в адрес воинов-десантников направил уроженец Алтайского края, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по обороне Владимир Шаманов.

Военный комиссар Алтайского края Сергей Катрашенко вручил главе региона Благодарственное письмо от командующего Воздушно-десантными войсками Российской Федерации Андрея Сердюкова – за увековечение памяти военнослужащих, погибших при выполнении задач по защите Отечества, активное участие в организации и проведении мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

420 фамилий алтайских ребят, погибших в локальных войнах и конфликтах, занесены в Книгу Памяти и увековечены на мемориале у Дома воинов интернационалистов. Почти половина из них – десантники.

Локация патриотизма

В преддверии Дня ВДВ, 1 августа, в Барнауле рядом со зданием на проспекте Комсомольском, 106а, состоялась церемония закладки сквера Десантников. В полном объеме его планируется открыть 2 августа 2021 года. В знак начала работ почетные гости церемонии вместе с волонтерами высадили на аллее именные деревья – 10 молодых лип, осенью сюда досадят ели.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства Алтайского края Денис Губин, глава города Барнаула Вячеслав Франк, начальник УФСБ России по Алтайскому краю генерал-майор Юрий Мороз, начальник Главного Управления МВД по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян, председатель Общественной Палаты Алтайского края Юрий Шамков, ветераны ВДВ.

Инициатором создания сквера выступил фонд Героя России Владимира Шаманова «Защитники Отечества». О проекте сквера участникам церемонии рассказала его директор Наталья Хан.

— Первоначально мы хотели сделать аллею возле Дома афганцев, но нам предложили благоустроить площадку через дорогу, и тогда родилась идея создания сквера Десантников. В течение года мы сделаем здесь подсветку, установим качели, скамейки, а также стенды с именами алтайских десантников. Отмечу, что над проектом работают молодые дизайнеры, которые много общались с ветеранами, – сказала она.

Именное дерево имени Владимира Шаманова высадили Денис Губин, Юрий Мороз и Андрей Подолян. Завершили благоустройство будущего сквера после посадки деревьев бойцы студенческого отряда, закрепленного за Октябрьским районом.

По словам главы города Вячеслава Франка, выбор места для сквера стал совместным решением администрации Барнаула и Фонда имени Шаманова и не является предпочтением отдельного рода войск.

— Мы всегда были рядом с десантниками, – подчеркнул Вячеслав Франк. – Я, как танкист в прошлом, горжусь тем, что на бульваре Защитников Сталинграда установлен легендарный танк Т-34, а сегодня на площади Ветеранов появился Т-62. А сколько тысяч двигателей для Т-34 сделал за годы войны наш завод «Трансмаш»! В мою бытность танкистов десантники называли «мазутами», а мы их «горбунками». 90-летие создания ВДВ – это большое событие, в рамках которого мы вспоминаем легендарного главкома Василия Маргелова, других прославленных военачальников. Десантники во всех войнах показывали доблесть российского солдата, и участвовать в юбилейных событиях для всех, кто носил когда-то военную форму – большая честь. Мы все – братья, но десантники по праву называются элитой российских войск.

В центре сквера Десантников будет расположена скульптурная композиция «Лестница». На ее ступенях будут выведены слова «Честь», «Доблесть», «Отвага», «Мужество» и другие, а на вершине — триколор из стали. На территории установят стилизованные фонари с фигурками парашютистов.

Здравствуй, брат!

У десантников разные судьбы, но и после того, как с плеч сняты погоны, они остаются верными своей стране, спаянными в крепкое десантное братство. Бывших десантников не бывает, уверены все, с кем удалось поговорить и на торжественном митинге, и во время закладки сквера.

— Служил в 11-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ГРУ в 1999 году в Чечне, – поделился старшина разведвзвода, полный кавалер знака «За службу на Кавказе» Дмитрий Никулин. – После срочной остался служить по контракту еще на семь лет, близкие меня уже похоронили, ведь за это время домой я не приезжал ни разу. В конце первой и всю вторую чеченскую кампанию масштабных боев не было, только локальные конфликты. Война по большому счету перешла на подрывную деятельность. Много политики было в этой войне, грязная она. Но все это осталось в прошлом, а тельняшка – вот она, на мне практически всегда. Как и готовность прийти на помощь своим ребятам в трудной ситуации, поддержка родителей погибших парней и наставление уму-разуму подростков.

Ветеран ВДВ Евгений Новиков, заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края, прошел за свою жизнь не одну войну и о многих событиях не имеет права рассказывать до сих пор.

— Не секрет, что в ВДВ призывается большое количество ребят из Сибири и Алтайского края, в частности. Поэтому общественники приняли решение к 90-летию ВДВ заложить сквер Десантников, – отметил Евгений Александрович. – В моей личной биографии большое место занимает общественная деятельность. Хочу отметить, что первая конференция Российского Союза ветеранов Афганистана, проходила в Барнауле. Этот факт говорит о том, что наше братство одним из первых в стране начало объединять вокруг себя не только участников локальных войн, но и молодежь, оказывало содействие семьям погибших, инвалидам войны, проводило большую патриотическую работу среди допризывной молодежи. Помощь и поддержка всех, кто в этом нуждается, у нас в крови.

Александр Кирин надел голубой берет в Забайкалье в 2009- 2010 годах и сам себя считает молодым десантником рядом с такими зубрами, как участники боевых действий в Афганистане и Чечне.

— Служить было сложно, но интересно, – поделился сержант спецназа ГРУ. – Бригада специального назначения, в которой служил, базировалась недалеко от китайской границы, поэтому довелось освоить передвижение и на спецтехнике, но по большей части топали ножками. По нескольку месяцев жили в тайге в палатках, 35-километровые марш-броски – обычное дело. На самом деле служба в ВДВ дает очень мощную базу для дальнейшей жизни: дисциплина, жесточайший отбор при распределении еще в военкомате и как итог – отсутствие в наших рядах случайных людей, целеустремленность, ответственность не только за себя, но и за тех, кто рядом.

Вячеслав Франк: «Считаю замечательной идею создания такой аллеи. Это место можно назвать сердцем города, оно историческое для Барнаула. Здесь неподалеку находятся первая «градская» больница, диагностический центр, Дом афганцев, музыкальный театр. Символично, что заложить сквер решили в год 90-летия ВДВ и 75-летия Победы. Как мэр города, я рад открытию сквера, где могут отдохнуть горожане».