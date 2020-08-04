Граждан пожилого возраста по-прежнему просят не выходить из дома без острой нужды, и рекомендуют чаще обращаться за помощью к родственникам, знакомым, волонтерам и социальным работникам

Социальные работники – одни из тех специалистов, у которых работы во время пандемии только прибавилось. Всю свою деятельность им пришлось перестраивать на новый режим, ведь уйти на самоизоляцию и оставить своих клиентов без помощи они не могли.

— Социальные учреждения города и края продолжают работать в особом режиме – они будут придерживаться его как минимум до 15 сентября. Возможно, эта дата изменится – все будет зависеть от того, как в Алтайском крае будет развиваться ситуация, – подчеркивают в Министерстве социальной защиты региона. – Прием посетителей учреждения не ведут, а взаимодействуют с ними дистанционно.

Так, документы сейчас принимают через мессенджеры, электронную почту, специальные почтовые ящики, установленные в учреждениях, и интернет-приемную.

Такие бесконтактные способы общения со специалистами особенно кстати для пожилых людей, которые все еще находятся в группе риска. Их здоровье стараются обезопасить сотни социальных работников. Например, обслуживание на дому продолжает осуществляться в нормальном режиме. Помощники особенно тщательно следят за своим здоровьем и неукоснительно соблюдают меры безопасности – используют маски, перчатки, дезсредства.

Если вы не пользуетесь услугой обслуживания на дому, но остро в ней нуждаетесь, ее всегда можно оформить, обратившись в управление социальной защиты или в Комплексный центр социального обслуживания населения города Барнаула.

4861 человек проживает в 34 учреждениях стационарного социального обслуживания региона. Их, по данным на 30 июля, обслуживают 724 сотрудника.

Как сообщают в ведомстве, время от времени поступают вопросы о возможности размещения пожилых граждан в дома-интернаты. Напомним, сейчас они работают в закрытом режиме, а смены сотрудников длятся по 14 дней. Несмотря на новые условия работы, подопечных туда принимают. Для оформления необходимо, чтобы сам человек подал личное заявление в городское управление соцзащиты. Если по каким-то причинам он не сможет сделать это самостоятельно, специалисты помогут заполнить бумаги, а также окажут другую необходимую помощь, в том числе и со сборами.

— После рассмотрения документов мы разместим гражданина в учреждение, но лишь при наличии первичного отрицательного теста на коронавирус и после двухнедельного пребывания в карантине, – уточняют в ведомстве. – Однако в настоящих условиях мы обращаемся к тем, у кого сейчас находятся пожилые люди и инвалиды, и просим по возможности воздержаться от этой меры. Все-таки в домашних условиях гораздо безопаснее, чем в организованном коллективе. В случае необходимости готовы подключить соцработников, чтобы продлить пребывание человека дома.

К слову, кроме социальных работников, помощь пожилым гражданам продолжают оказывать благотворительные фонды и волонтеры. Последние по большей мере осуществляют доставку продуктов на дом, приобретение лекарств и выписку рецептов.

Если вы знаете, что кому-то из пожилых людей требуется постоянный уход, как можно скорее сообщите об этом по телефону 27-36-01, указав адрес и контактные данные. Помощь человеку организуют в кратчайшие сроки.