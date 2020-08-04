Барнаульский просветитель: книга о Штильке состоит из шести глав, красиво иллюстрированных и дополненных документами

В серии «Алтай. Судьба. Эпоха» вышла в свет книга о просветителе, общественном деятеле конца XIX — начала XX века, основателе народного образования в Барнауле Василии Штильке.

У нового издания два автора – краевед Валентина Кладова, которая долгое время работала в отделе редких книг Алтайской краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова, и доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории АлтГУ Валерий Скубневский, в чью зону научного интереса как раз входит изучение истории Сибири XIX – XX веков.

— Казалось бы, жизнь Штильке на сегодня изучена всесторонне, – пояснил Валерий Скубневский. – Однако нам в своей работе все же удалось представить эту личность наиболее полно, не только затронув многостороннюю общественную деятельность Василия Штильке, но и представив его как публициста. Дело в том, что довольно много времени мы провели в архивах Барнаула, Томска, Петербурга за просмотром томских, иркутских, тобольских газет, в которых Василий Константинович — автор (кстати, нередко публикующийся под псевдонимами) большого числа статей о Барнауле, Алтае. С такой стороны Штильке показан впервые.

Скоро издание о Василии Штильке поступит в библиотечные фонды, осенью — в продажу. Что касается презентации книги, то ее перенесут на следующий год.

Сама книга делится на несколько тематических частей. Есть в ней глава, в которой рассказывается, чем жил Барнаул столетие назад, как здесь в ту пору развивались образование, наука, культура. Безусловно, целые разделы посвящены биографии Василия Константиновича, этапам создания Общества попечения о начальном образовании (причем не только достижениям этой организации, но и противоречиям внутри нее), основанию Народного дома, общественной библиотеки – будущей «Шишковки». Большую часть занимает и Штильке как публицист, гласный Барнаульской городской Думы, депутат Государственной думы от Томской губернии.

— Это был человек невероятной энергии, а потому в двух словах его деятельность не осветить, – говорит историк. – На его счету – создание двух начальных бесплатных школ, двух воскресных школ для взрослых, первых библиотек и книжных магазинов, отстаивание прав трудящихся (Штильке, например, добился для сотрудников сферы торговли права на выходной день в воскресенье), активное участие в культурной жизни города – к слову, он не только ставил спектакли в барнаульском самодеятельном театре, но и в них играл.

В своей книге исследователи рассказывают и о погроме октября 1905 года, когда дом Штильке, в котором в ту пору размещалась публичная библиотека, был полностью уничтожен, и о смерти друга — публициста и общественного деятеля Николая Ядринцева, которую Василий Константинович тяжело переживал. Кстати, как выяснилось, у могилы Николая Михайловича тот прочел речь, которую Валерию Скубневскому удалось обнаружить только сейчас в тобольской газете «Сибирский листок».

— Можно сказать, что к портрету этого яркого общественного деятеля нам удалось добавить много нового, – комментирует ученый. – Между тем, нельзя умалять значение известных нам источников, в частности, труда Василия Гришаева, посвященного жизни и деятельности Василия Штильке.

Книжная серия «Алтай. Судьба. Эпоха» подготовлена в рамках Губернаторского издательского проекта. Посвящена она выдающимся личностям, которые родились, жили в нашем крае и внесли большой вклад в развитие российской культуры, науки, техники и других областей социально-культурной деятельности. Среди них – Герман Титов, Михаил Калашников, Иван Пырьев, Василий Шукшин и многие другие.