Ансамбль русского танца «Огоньки» им. Гарри Полевого получил награду Софийского фестиваля Vitosha-2020, который проходил в режиме онлайн в столице Болгарии

Среди конкурсантов «Огоньки» были единственным коллективом-участником, представляющим Россию.

Как только ансамбль русского танца «Огоньки» краевой филармонии получил приглашение на участие в фестивале, он довольно быстро подготовил программу, в которую вошли не только два номера из репертуара, но и специальное «задание от организаторов» — болгарский танец, рассчитанный на одного солиста. Однако, по словам главного балетмейстера коллектива Ирины Менялиной, с фестивальным заданием здесь справились довольно быстро, записав мужскую и женскую версии. В итоге жюри высоко оценило сольную работу артистки ансамбля Веры Петровой, а также исполнительский уровень двух коллективных танцев – «Русская пляска» и номер, который обычно танцоры исполняют на бис.

— Работу оценивали по совокупности баллов за все наши присланные выступления, – пояснила Ирина Владимировна. – В итоге по результатам конкурса «Огоньки» получили специальную награду главы муниципалитета Софии, под чьим патронатом проходит фестиваль (Special Award of The Patron of The Festival).

Фестиваль Vitosha был впервые проведен в 1996 году. Название фестивалю дала гора Витоша, к подножию которой примыкает исторический район столицы Болгарии. В наши дни это событие проходит под покровительством ЮНЕСКО в сотрудничестве с муниципалитетом Софии, торговой палатой и местными деятелями культуры. В 2016 году фестиваль стал членом международной танцевальной организации ФИДАФ и приобрел статус конкурса. Сегодня Vitosha – событие международного масштаба, где встречаются представители разных культур со всего мира.

— В этом году фестиваль-конкурс Vitosha проводился в онлайн-формате, – говорит Ирина Менялина. – В нем приняли участие коллективы из 24 стран.

«Огоньки» были первым профессиональным художественным коллективом, представляющим искусство Алтая в стране и за рубежом. За их плечами – участие в международных фестивалях, победы в престижных хореографических конкурсах, выступления в Болгарии, Румынии, Венгрии, ФРГ, Италии, Польше, Испании, Китае, на Мальте. Не говоря уже о том, что в России ансамбль, попавший в обойму Росконцерта, выступал от Камчатки до Калининграда… Словом, в том, что «Огоньки» участвовали в культурных программах двух Олимпиад – московской 1980 года и сочинской 2014-го, нет ничего удивительного.