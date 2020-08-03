Выполнена большая часть работ по подготовке городского хозяйства к отопительному сезону

В краевой столице необходимо подготовить к зимнему периоду 3241 многоквартирный дом. С центральным отоплением — 2840. В соответствии с постановлением администрации Барнаула все многоквартирные дома должны быть подготовлены к отопительному сезону до 1 сентября.

По словам начальника производственно-технического отдела городского комитета жилищно-коммунального хозяйства Романа Романова, при подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону должен быть выполнен целый комплекс мероприятий: проведена промывка, опрессовка, ревизия всего внутридомового инженерного оборудования. В случае повреждения восстановлена теплоизоляция, установлены расчетные шайбы и сопла элеваторных узлов, при необходимости установлены контрольно-измерительные приборы на элеваторах и другие работы.

К началу августа за счет средств на текущий ремонт и содержание жилья из плановых 220 млн руб. работы выполнены на сумму 107 млн руб. (49%). Заменено 20 тыс. погонных метров внутридомовых инженерных сетей и коммуникаций (54%). В 1689 домах промыты инженерные системы. На 11 тыс. погонных метров (51%) выполнен ремонт межпанельных швов. На 10,3 тыс. погонных метров восстановлена изоляция инженерного оборудования. Все работы выполняются управляющими организациями в соответствии с планами текущего ремонта жилья, согласованными и утвержденными с собственниками.

По мнению Романа Романова, не все управляющие организации надлежащим образом готовят дома к отопительному сезону.

— Неготовность дома, некачественная подготовка в летний ремонтный сезон может привести в лучшем случае к неудовлетворительной подаче теплоносителя в зимний период, а в худшем – к аварийным ситуациям. Исходя из практики прошлых лет, на управляющие организации, которые к определенному постановлением администрации города сроку не завершат в полном объеме работы по подготовке к отопительному сезону или не проводят в настоящее время эти работы, в надзорные органы будут направлены материалы для принятия мер, – предупреждает специалист.

На основании Приказа Министерства энергетики Российской Федерации «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» в Барнауле образована комиссия, в состав которой вошли представители органов местного самоуправления, профильных комитетов, ресурсоснабжающих организаций. Комиссия начала проверку готовности управляющих организаций, ТСЖ с 16 июля. По состоянию на 30 июля 13 организациям (10 управляющим компаниям и трем ТСЖ) членами комиссии принято решение о выдаче акта и паспорта готовности к предстоящему отопительному периоду. Работа в этом направлении продолжается.

1739 домов по состоянию на 30 июля получили акты технической готовности, что составило 61%. В прошлом году на ту же дату документ о готовности имели 1319 многоэтажек (46%).