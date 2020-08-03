С 3 августа детские творческие коллективы городского Дворца культуры возобновляют регулярные тренировки

Август 03 13:33 2020

Ребята после четырех месяцев перерыва с большим удовольствием возвращаются к любимому делу.

Воспитанники творческих коллективов с радостью вернулись к очным репетициям.
Фото Андрея Чурилова

В Международный день дружбы, 30 июля, на площадке перед ДК города Барнаула собралось около 250 ребятишек – это почти половина детско-юношеского состава дворца. Всего здесь занимается целых 16 коллективов, но на первую встречу после незапланированных и затянувшихся каникул пришли пять самых больших.

— Это наша совместная инициатива с администрацией города, – поясняет директор учреждения Роман Ильин. – Видим, что на улицах очень много детей, страдающих от отсутствия занятости. Да и мы в свою очередь уже не можем сидеть без дела. Безусловно, дистанционные занятия проводились, но это не то: движения можно отработать, однако ребята – часть коллектива, и им нужно заниматься вместе, чувствовать друг друга. К счастью, территория около дворца позволяет, соблюдая дистанцию, начать очные занятия. Главное, чтобы погода не подводила.

План тренировок составлен заранее – одновременно комфортно и безопасно смогут заниматься около пяти коллективов. Встречаться будут, как положено, трижды в неделю минимум на час. Возможно, позже количество занятий увеличится.

— Родители, как никто другой, знают, насколько важно организовать качественный и безопасный досуг ребенка. Наконец этим летом он вновь станет доступен для наших детей, – не скрывая эмоций, признается председатель родительского комитета Дворца культуры Юлия Воронцова. – Дети возвращаются к тренировкам, а значит, их настроение и самочувствие будут улучшаться, мы меньше за них будем тревожиться. Для нас сегодня это настоящее счастье.

На первую тренировку после затянувшихся каникул пришли пять коллективов ДК Барнаула.

— Руки в стороны вытянули, два шага от впереди стоящей колонны сделали, – контролируют расстановку артистов перед началом флешмоба. Сначала дети вяло и немного потерянно повторяют движения, а потом разогреваются, входят в кураж. Да и как удержаться, если большинство из заданий – самые популярные челленджи TikTok, в котором сейчас зависает вся продвинутая молодежь.

— Форма-то у них вроде более-менее, но вот азарт, к сожалению, пропал, – оценивает воспитанников художественный руководитель ДК Барнаула Елена Чаплыгина. – Думаю, руководители сумеют их быстро раскачать, и уже через неделю мы увидим светящиеся глаза наших детей. Перерыв в неделю – это уже много для творческого коллектива, что говорить о четырех месяцах. Теперь, можно сказать, придется заново учить ходить. Но наверстается быстро – в сентябрь войдем в шикарной форме и даже будем готовы дать концерт, только бы мероприятия разрешили проводить.

Прежде чем приступить непосредственно к тренировочному процессу, преподавателям придется провести учебно-воспитательную работу, чтобы вернуть чувство коллектива. Кроме того, еще предстоит приспосабливаться к новым условиям – учиться танцевать на траве и асфальте, тянуть ноты под открытым небом, развивать актерские навыки под шумы улицы.

Пятилетней Ульяне Кирьяковой абсолютно все равно, где репетировать. Главное, чтобы в коллективе и с обязательным итоговым выступлением на сцене. Просто так девочке разучивать танцы не интересно, поэтому, сидя дома, она практически не занималась.

— Дочка уже второй год в народном театре танца им. Розы Фибер, она захотела, а мы не стали сопротивляться. Честно признаюсь, сама хотела танцевать, но не сложилось, так что Уля воплощает мою мечту, – улыбается мама девочки Юлия Кирьякова. – Вижу, что и растяжка за это время ухудшилась, и пластика, и животик появился, лениться стала. Теперь наконец-то все войдет в привычное русло!

Занятия на уличных площадках у Дворца культуры Барнаула будут проводить ежедневно. Каждому коллективу назначат свое время и место встречи. Репетиции будут осуществляться с соблюдением установленных норм безопасности.
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