Присоединиться к проекту «Учи.ру» может любой школьник Барнаула

Краевую столицу посетили руководители регионального развития образовательной платформы «Учи.ру». В рамках встречи, которая состоялась в комитете по образованию, гости из Москвы рассказали педагогам Барнаула о широких возможностях данного сервиса.

Доступно любому ученику

«Учи.ру» – это образовательная платформа, на которой сегодня занимаются порядка восьми миллионов школьников из более 80 регионов России и стран БРИКС. Первоначально она была создана для учеников начальных классов и включала такие предметы, как математика, русский язык, окружающий мир. Но с каждым годом проект наполнялся новыми темами, и сегодня ученики с 5 по 9 класс смогут для себя найти нужную информацию. Все образовательные курсы выстроены в соответствии с ФГОС.

— Наши педагоги начали активно подключаться к этому образовательному сервису в 2010 году, – рассказывает Андрей Муль, председатель комитета по образованию администрации Барнаула. – Тогда на платформе занимались более 4000 учеников, в марте 2020 года – 9456, а уже в апреле, в условиях удаленного обучения с использованием дистанционных форм, цифра участников выросла до 23 607. Учителя активно используют предлагаемые форматы: онлайн-уроки, контрольные срезы, проверочные карточки и другое. Среди школ наиболее активными пользователями являются лицеи № 101 и 121, школа № 126.

Весной этого года «Учи.ру» запустил сервисы для организации дистанционного обучения: бесплатный доступ ко всем заданиям и статистике для учителей, ученикам – для занятий с учителем, «Виртуальный класс» – для связи, онлайн-уроки с учителями, «Проверка знаний», онлайн-олимпиады.

Конечно же, во время дистанта образовательные платформы стали хорошим дополнением учебного процесса, но когда в классе есть учитель, у каждого школьника – учебник, дополнительная литература, зачем еще и интерактивный сервис?

— Ребенок может получить базовый уровень знаний в любой школе, – рассказывает Мария Образцова, главный специалист направления регионального развития образовательной платформы «Учи.ру». – Понятно, что у кого-то способностей больше, а у кого-то меньше. Один может освоить тему за два урока, а другому нужно, скажем, десять. В этом случае, задания сервиса смогут подтянуть знания такого ученика, а тому, кто разобрался, наоборот, предложит выполнить более сложные задачи. К слову, сервис по первым онлайн-урокам оценивает уровень ученика и, если ему попадается задачка не по силам, подводит к правильному решению, а потом дает упражнения на отработку пробелов в знаниях. Ну и, кроме того, детям всегда интересно учиться с помощью компьютеров, планшетов, ведь это сегодня неотъемлемая часть их жизни.

В интерактивных уроках применяется механизм построения индивидуальной траектории обучения для каждого ребенка в зависимости от уровня его подготовки. Использовать онлайн-платформу могут как учителя во время уроков, так и родители с детьми в свободное от занятий время.

Удобно для учителя

Среди активных пользователей сервиса – коллектив гимназии № 123.

— Мы с ребятами занимаемся на этой платформе уже два года, – отмечает учитель начальных классов гимназии № 123 Татьяна Бредихина. – Программа интересная и полезная не только для учеников, но и для меня. К примеру, я использую ее во время урока, выделяю по 10 минут в начале занятия или полностью посвящаю один урок в неделю. Дома же ребята могут заниматься в любое время, а я отслеживаю статистику в личном кабинете. В любой момент могу узнать, сколько заданий выполнил тот или иной ребенок, какие темы вызвали наибольшую сложность. Плюс в том, что я могу заранее познакомиться со всеми интерактивными заданиями по русскому языку, математике, окружающему миру, жаль, что нет литературного чтения. Очень хотелось бы, чтобы количество бесплатных заданий, а их всего 20 в день, увеличилось. Не все родители имеют возможность оплатить ребенку весь курс.

Помимо задач на повторение пройденного в школе, на платформе постоянно проводятся олимпиады, соревнования, конкурсы. Недавно появилась возможность готовиться к ВПР.

— Сервис актуален и для самих педагогов, я отслеживаю информацию о различных вебинарах, семинарах для учителей начальной школы, – продолжает Татьяна Владимировна. – Недавно зарегистрировалась на онлайн-совещание «Августовка Учи.ру». Я, как и дети, тоже получаю грамоты, выполняя свою программу. Поймите, платформа никогда не заменит учителя, но может стать очень хорошим помощником как ученику, так и педагогу.

Для использования «Учи.ру» достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в Интернет. Чтобы получить доступ к заданиям, педагогу или родителям нужно зарегистрироваться в личном кабинете.