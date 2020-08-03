Предъявите маску: как в Барнауле контролируют соблюдение противовирусных мер

На территории края продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный Постановлением Правительства Алтайского края № 120. Во всех районах города проводятся совместные рейды, в ходе которых представители районных администраций, Роспотребнадзора и полиции проверяют, как магазины, предприятия общественного питания, бытового обслуживания соблюдают меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

В четверг мы направились в рейд по барнаульским кафе вместе с представителями администрации Центрального района, Роспотребнадзора и полиции.

— Такие рейды проводятся в постоянном режиме: ежедневно по будням, а также дополнительно в вечернее время и в выходные дни, – говорит глава администрации Центрального района Максим Сабына. – В ходе рейдов сотрудники проверяют исполнение Указа Губернатора Алтайского края № 44 от 31 марта 2020 года. Особое внимание обращается на соблюдение масочного режима, наличие дезинфицирующих средств и специальной разметки для соблюдения дистанции между посетителями, проведение санитарной обработки помещений, контроль температуры тела при входе. Нарушителей привлекают к ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Она предусматривает предупреждение или штраф на граждан от 1 тыс. до 300 тыс. руб.

В кафе Traveler’s coffee на Ленинском проспекте столики отгорожены от остального зала запрещающими красно-белыми ленточками. Сразу видно, что отобедать за ними не получится при всем желании. На полу разметка, чтобы посетители у барной стойки не приближались друг к другу менее, чем на 1,5 метра. За стойкой нас встретил бариста Сергей в медицинской маске на лице.

— Маски выдаем, столы обрабатываем антисептиком. Гости его тоже используют, – поясняет Сергей. – Работаем только навынос. У нас летней веранды нет, поэтому пока все огорожено. Все ради безопасности, и собственной, и наших гостей.

В ресторане «Ясная Поляна» на ул. Л. Толстого пусто, но столики уже готовят к приему посетителей. Поскольку здесь есть уличная веранда, то еда продается не только навынос.

— Ресторан работает в режиме летнего кафе, и обслуживание посетителей проходит на свежем воздухе. Данная дверь в помещение используется только для персонала. Руки моются и обрабатываются антисептическими средствами, как у сотрудников, так и у гостей, – рассказывает управляющая домом-рестораном «Ясная Поляна» Виктория. – Разметка есть, расстояние в 1,5 метра между столиками соблюдаем. Индивидуально на каждый стол расставляем наборы, в которых в том числе имеются и антисептики. Весь персонал, включая тех, кто непосредственно контактирует с посетителями, и тех, кто трудится на кухне, работает в перчатках, масках.

Ни на одном из предприятий, которые члены проверяющей группы посетили в этот день, не было обнаружено нарушений. И это явно не случайность, а тенденция. Если на первых порах на предприятиях торговли, питания можно было увидеть посетителей и даже сотрудников без масок, то сейчас такая картина стала редкостью.

— Стоит отметить, что с введением запрета на обслуживание граждан без масок барнаульцы стали дисциплинированнее в плане соблюдения санитарных мер, – подтверждает наше наблюдение Максим Сабына. – Тем не менее факты нарушений по-прежнему имеют место. Поэтому необходимо и в дальнейшем соблюдать установленные ограничения. А мы со своей стороны будем продолжать вести разъяснительную и контролирующую работу.

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула также регулярно проводит проверки соблюдения норм санитарной обработки пассажирского транспорта и масочного режима. 30 июля специалисты комитета обследовали маршруты № 17, 20, 40, 73, 104, 111, 118, 123, 125 на конечной остановке на пл. Спартака. В результате проверки выявлено отсутствие средств санитарной обработки у экипажа автобуса маршрута № 20. Перевозчику, обслуживающему маршрут, направлена претензия, указано усилить контроль за соблюдением ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

В Центральном районе с 30 марта было выявлено 374 нарушения, 173 из них – устранено на месте, 83 акта направлено в ГОЧС, по 118 – информацию передали в Роспотребнадзор и полицию.