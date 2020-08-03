Почти 60 выпускников получили за ЕГЭ наивысший балл, а шестеро из них сдали на 100 сразу несколько предметов

Основной период ЕГЭ успешно завершен. Пока еще нет результатов по биологии и иностранным языкам, но по остальным предметам наши выпускники показывают очень хорошие результаты.

— В 2020 году ЕГЭ проводился по 11 учебным предметам, экзамены сдавали почти 4 тыс. выпускников, – сообщает Людмила Бологова, начальник отдела общего образования комитета по образованию администрации города Барнаула. – Основной июльский период завершен, испытания прошли в штатном режиме с соблюдением всех рекомендаций и требований Роспотребнадзора относительно мер эпидемиологической безопасности. По большинству предметов, как показывает предварительный анализ, результаты улучшились по сравнению с прошлым годом. Так, русский язык на 100 баллов написали 27 ребят, а в 2019 году – всего 7. Очень хороший результат и по литературе – 7 выпускников получили наивысший балл.

Выросло у нас и число мультибалльников – тех, кто сдал на 100 сразу несколько предметов. Это выпускники гимназии № 42 (2 человека), лицея № 129 (2 человека), школы № 89 и гимназии № 5.

— Экзамен было сдавать не так сложно, как казалось вначале, поскольку весь год я готовилась, – рассказывает выпускница гимназии № 123 Софья Брюнчугина. – Собиралась сдать на 100 русский язык – и сдала! Я считаю, для успешной сдачи экзамена нужны терпение и умение правильно распределять свое время в период подготовки. Необходим также достаточный уровень знаний. К ЕГЭ по обществознанию и профильной математике готовилась каждый день, изучила и прорешала практически все варианты заданий, которые могут встретиться на экзамене. Большую роль сыграло и повторение за один-два дня до экзамена.

Выпускник гимназии № 42 Степан Межинский раскрыл свой секрет успеха:

— Ошибка у меня была только одна – разволновался. Разумеется, цель сдать на 100 присутствовала, с меньшими баллами в желаемый мной вуз не берут. По технарным предметам мы и так весь год готовились, по всем предметам помог последний контрольный повтор по темам. Секрет успеха прост: видеть цель, верить в себя и не видеть препятствий.

А вот выпускник Дмитрий Еремеев рекомендует больше слушать учителей на уроке:

— Не знаю, можно ли это назвать секретом, но стоит полноценно изучать предмет и смежные области, не зацикливаясь на ЕГЭ. Если действительно понимать предмет, то для подготовки к экзамену достаточно будет прорешать некоторое количество вариантов, просто чтобы отработать типичные ошибки и оформление. Если говорить о ЕГЭ по информатике, то, во-первых, стоит отметить уроки в школе: они были действительно полезны для подготовки.

Остается добавить, что проведение ЕГЭ продолжится дополнительным периодом сдачи экзаменов, который пройдет с 3 по 8 августа. Этот период предусмотрен для тех, кто пропустил прохождение ЕГЭ в основной период, уважительную причину пропуска участники должны будут подтвердить документально.