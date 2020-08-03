Московская Олимпиада глазами барнаульского болельщика

В эти дни 40 лет назад в Москве проходили заключительные состязания XXII летних Олимпийских игр, а 3 августа в небо над стадионом им. Ленина улетел символ соревнований – знаменитый мишка. Одним из тех, кто с трибун следит за решающими моментами Олимпийских игр, был директор Центра олимпийской подготовки сборных команд Алтайского края Владимир Альт, в ту пору руководивший ребрихинским отделением ДСО «Урожай».

Запомнить и рассказать

На московскую Олимпиаду Владимир Альт улетел случайно по комсомольской путевке в составе делегации Алтайского края. Их распространяли через райкомы, отделения ВЛКСМ, и Ребрихинскому району отдали штук пять таких путевок. Причем получить их должны были передовики производства – комбайнеры, агрономы и т. д. Вот только одно из условий – по возвращении домой надо было встречаться с общественностью и красочно рассказывать им об увиденном. Руководство Ребрихинского райкома задумалось, кто из сельхозников сможет такую задачу выполнить, и тут кто-то вспомнил про Владимира Альта, который и со спортом был на ты, и рассказчиком был хорошим. Так он оказался пятым в составе ребрихинской группы.

Как вспоминает Владимир Альт, делегацию Алтайского края поселили в доме студентов МГУ на пр. Вернадского.

— Дали билеты на соревнования. Стоили они два-три рубля, но мы получили бесплатно. Я глянул и расстроился – стрельба из лука, хоккей на траве, квалификация легкой атлетики, – вспоминает Владимир Альт. – А я-то хотел на футбол, легкоатлетические финалы. И тут заходят дамы из нашей делегации. Как я понял, они были из Республики Алтай, работали в торговле. Женщины честно сказали, что соревнования им неинтересны, они приехали закупаться товаром. Отдали мне свои билеты, подсказав, что у стадиона я их могу обменять на соревнования по другим видам спорта.

Большой праздник

У «Лужников», как вспоминает Владимир Альт, кого только не было: представители разных стран тоже искали интересующие их билеты. В итоге у каких-то монголов Владимир Александрович обменял билеты на стрельбу из лука на желаемые финалы по легкой атлетике. С индусами махнул хоккей на траве на футбольный матч за третье место. Хотел на финал, но, как потом оказалось, именно за бронзу выпало играть сборной СССР, так что все вышло удачно.

— Конечно, надо было ходить на стадион в составе нашей делегации, но мне руководитель разрешил и отдельно посещать соревнования, только возвращаться вовремя, – рассказывает Альт. – В итоге посмотрел все финалы по легкой атлетике. Самый памятный – мужской забег на 400 метров, где выиграл Виктор Маркин. Перед соревнованиями о нем никто не знал, а так как билеты я получил с рук у иностранцев, то и сидел среди них. И когда Маркин выиграл, все вокруг стали спрашивать, кто это. Тут мне впервые пригодились школьные знания по английскому, и я выдал: «This is Viktor Markin from Novosibirsk». Потом эту историю рассказывал самому Маркину, он смеялся. А вообще, много интересных случаев было, как болели иностранцы. Но они в основном не для печати.

Побывал Альт и на соревнованиях по стрельбе из лука, и на матче по хоккею на траве среди женщин, эти соревнования сенсационно выиграла команда Зимбабве. Ни то ни другое ребрихинского спорторга не впечатлило – у нас тогда о луке и хоккее на траве знали мало, смотреть было неинтересно.

— Футбольный матч за третье место на стадионе «Динамо» тоже не особо запомнился, – рассказывает Альт. – Незрелищная игра была, наши победили югославов 2:0.

На церемонию закрытия Альт не попал: билетов дали мало, достались они руководителям. Смотрел полет олимпийского мишки по телевизору. Но все равно от Игр у Владимира Александровича осталось впечатление большого и яркого спортивного праздника, где многое было в новинку, начиная от общения с иностранцами и заканчивая питанием в столовой с настоящей фантой и другими западными продуктами.

Ну а свою миссию Альт выполнил честно – вернувшись домой, много встречался со школьниками, студентами, трудовыми коллективами и рассказывал им о московской Олимпиаде.

Желтый пиджак

На Олимпиаде в Москве были не только наши болельщики, но и судьи. В обслуживании легкоатлетических соревнований принимал участие судья всесоюзной категории, ветеран Великой Отечественной войны, участник парадов Победы в Москве 1945 и 2000 годов Прокопий Старостин. С одной стороны, на Олимпиаде Прокопию Изотовичу роль досталась небольшая – он работал на одном из барьеров, следил за правильностью его прохождения. Однако он, как и все судьи, получил полный набор амуниции. И в привезенном из Москвы ярко-желтом кримпленовом пиджаке Старостин еще лет 30 открывал соревнования в Алтайском крае.

Были на Олимпийских играх в Москве и спортсмены из Алтайского края, правда, на тот момент они тут уже не жили и представляли другие регионы. В составе сборной СССР олимпийской чемпионкой по баскетболу стала Надежда Ольхова-Шуваева (в девичестве Баранова). Она родилась 9 сентября 1952 года в Барнауле, первый тренер – Виктор Коляда. Золотую медаль завоевала гандболистка Юлия Сафина (Атрошенко) из Заринского района. Серебряным призером в гребле стал Виктор Переверзев, он родился в Топчихе 17 июня 1958 года.